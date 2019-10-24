馬紹爾總統訪台 見證簽署經濟合作協定

為歡迎友邦元首訪問台灣，凱達格蘭大道已掛上中華民國、馬紹爾群島的國旗。中央社記者侯姿瑩攝 108年10月24日

（中央社記者侯姿瑩台北24日電）外交部今天表示，馬紹爾群島總統海妮率團訪問台灣，強化兩國友誼，除會晤總統蔡英文，也將見證兩國簽署經濟合作協定，以及外貿協會與馬國天然資源暨商務部簽署合作備忘錄。

為歡迎友邦元首來台訪問，凱達格蘭大道上已掛上中華民國、馬紹爾群島的國旗。馬紹爾群島是台灣4個太平洋友邦之一。

外交部發布新聞稿表示，馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）伉儷應中華民國政府邀請，於24日至27日率團訪台，以強化兩國友誼，外交部對此表達歡迎。

外交部指出，海妮伉儷此行偕同馬國外交部長席克（John M. Silk）伉儷、天然資源暨商務部長莫塔若（Dennis P. Momotaro）伉儷等人訪台，將會晤蔡總統。

另外，外交部表示，海妮訪台期間也將見證台馬簽署經濟合作協定（Economic Cooperation Agreement, ECA），以及中華民國對外貿易發展協會與馬國天然資源暨商務部簽署合作備忘錄；參加新北市政府與馬國賈盧伊特環礁（Jaluit Atoll）締結姊妹市簽約儀式、接受天主教輔仁大學頒授榮譽哲學博士學位，並參訪政經文化建設，深入瞭解台灣經社發展。

外交部指出，海妮是馬紹爾群島第一位女性元首，曾擔任教育部長，於2016年1月當選總統後，曾於2016年5月、2018年7月兩度率團訪台，「是台灣長期堅定友人，積極推動兩國在各領域的交流合作」。

外交部強調，台灣與馬紹爾群島共享民主、自由及人權等普世價值，兩國在農漁業合作、公共衛生、教育、婦女賦權、潔淨能源、基礎建設等領域合作密切，「雙邊關係緊密友好」。（編輯：楊玫寧）1081024