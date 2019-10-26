韓國瑜提免費遊學 陳其邁：沒有常識

行政院副院長陳其邁（圖）26日在台中出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會成立大會」，請大家全力支持總統蔡英文連任，繼續為台灣打拚。中央社記者郝雪卿攝 108年10月26日

（中央社記者郝雪卿台中26日電）國民黨總統參選人韓國瑜提出要讓大學生及研究生免費出國遊學一年，行政院副院長陳其邁今天表示，政府補助一年就要花逾新台幣4000多億元，這是沒常識，也不了解教育系統。

陳其邁今天下午到總統蔡英文台中競選總部出席「2020蔡英文總統連任全國獅友中南部後援會成立大會」時致詞時，認為韓國瑜提出的免費遊學構想、高山設升旗台等，每天都在想著一些有的沒有的。

陳其邁表示，他聽到韓國瑜提出的構想後，即認真請助理仔細計算這項遊學花費，估算一個人去美國遊學一年的學費及生活費大約要149萬元，如果由政府補助，一年要編列超過4000億元的預算，四年下來就超過1兆，這真是沒常識，也不了解教育系統。助理還笑他「韓國瑜隨便講講，你還當真」。

陳其邁指出，去年高雄市長選舉後，很多高雄人現在都很「嚥氣」，沒等到阿諾史瓦辛格來高雄，也沒等到摩天輪、賽馬場，還說要到太平島挖石油，後來韓國瑜又說「誰說的？沒有白紙黑字」，現在韓國瑜要選總統，要有白紙黑字寫下來再說。

陳其邁說，韓國瑜選上市長後，這段時間政見還未兌現就落跑，很多高雄人找不到市長，結果都找他，他放假回高雄常常電話接不完，有如「假日市長」一樣。

陳其邁說，選總統是何等重要的事情，牽涉主權及民主自由，大家要支持蔡總統連任，否則這次選輸了，以後大家出國被問到，也會臉上無光。（編輯：方沛清）1081026