蔡總統：林昶佐堅守台灣主權 我們是戰友

（中央社記者陳俊華台北27日電）總統蔡英文今天替無黨籍立委林昶佐站台時表示，林昶佐理念、價值與民進黨相同，「我們是戰友」，林昶佐面臨苦戰，盼民眾能支持他連任；世界都在看台灣大選，明年1月大選絕對不能傳送錯誤的訊息。

蔡總統中午到台北市萬華區與林昶佐共進午餐，並在內政部長徐國勇、民進黨立委邱泰源、台北市議員吳沛憶、劉耀仁、周威佑等人陪同下，到「廣照宮」參拜，沿途受到民眾熱烈歡迎，蔡總統也與民眾握手致意，現場「蔡英文當選」、「林昶佐當選」歡呼聲不斷。

蔡總統致詞時表示，林昶佐以前是歌手，現在為民眾打拚，她特別要拜託鄉親，立委選舉要支持林昶佐，「不要忘了我也是候選人」，盼兩人都能順利連任；而總統官邸也在中正區，「我也是算他管的」，林昶佐也向她提到，總統官邸附近有個古蹟需要翻修，因此林昶佐去找總統府協調，最後還協調成功。

蔡總統說，林昶佐是守護台灣主權的人，也是現在最需要的人選，「現在都要選堅定保衛台灣的立法委員」，才不會總統一個人保衛台灣，但國會不支持總統，林昶佐是中正萬華的立委不二人選，雖然林昶佐不是民進黨提名的，但雙方理念、價值相同，「我們是戰友」。

蔡總統表示，這次選舉林昶佐面臨苦戰，距離大選還有70幾天，大家要幫忙拉票，一定來得及，「林昶佐要是連任，蔡英文一定連任」；政黨票也請大家投給一直和台灣人民站在一起的民進黨。

蔡總統說，民主國家最重要的就是總統、立委全國性選舉，台灣站在民主第一線，每一天都受到中國文攻武嚇，全世界都在看台灣人民做什麼樣的選擇，「1月11日絕對不能給國際社會傳送錯誤的訊息」，要集中所有選票，請大家一定要出門投票。

蔡總統在介紹邱泰源時，更說邱泰源是台大醫院的「邱P」，也是全國醫師公會的理事長，「醫學界都聽他的，不是聽柯P」。

蔡總統表示，這次一定要團結，無論是說台灣、中華民國，或是中華民國台灣，只要認同台灣、保護台灣，大家都可以團結，要為台灣投下這一票。蔡總統也細數過去的政績，台灣是亞洲四小龍經濟成率長第一名、推動減稅、長照2.0、育嬰補助、台商回流等。

林昶佐受訪時表示，本來選情比較穩定，但多了民眾黨參選人、台北市議員徐立信後，稍微比較複雜、無法預測，畢竟徐立信在市議員選舉得票是在地最高票；但是，徐立信過去在國民黨團隊、反對太陽花學運等，「顧台灣」方面林昶佐絕對是大家最能信任的選擇。（編輯：蘇志宗）1081027