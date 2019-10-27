外交部：將安排張忠謀與各國APEC代表自然互動

（中央社記者顧荃台北27日電）亞太經濟合作會議（APEC）年會11月將在智利舉行，外交部今天表示，將安排領袖代表張忠謀在會議期間與其他經濟體代表自然互動，包含雙邊與多邊的場合。

今年APEC經濟領袖會議將於11月16到17日在智利聖地牙哥舉行。總統蔡英文10月14日宣布今年再度由張忠謀擔任領袖代表。

去年張忠謀代表參與APEC領袖峰會兩天議程期間，曾與多位國際領袖會晤，包括與美國副總統彭斯（Mike Pence）、新加坡總理李顯龍、日本首相安倍晉三等人舉行雙邊會談。

外交部發言人歐江安表示，目前代表團與會安排，包含11月11日至12日的總結資深官員會議（Concluding Senior Officials’Meeting; CSOM），11月13至14日的部長級年會（APEC Ministerial Meeting; AMM），以及11月16至17日的經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’Meeting; AELM），相關行政和會務都依進度準備中。

至於今年是否安排張忠謀與各國代表進行對談，歐江安表示，到目前為止，仍有許多經濟體尚未確認其出席的部長級或領袖（代表）；將積極在會議期間與其他經濟體與會代表自然互動，這也包含在雙邊及多邊的場合。

歐江安說，外交部及駐智利代表處也循例研擬安排領袖代表夫人張淑芬在當地參加慈善與軟性藝文活動的可能，相關細節在確認後會適時對外說明。

不過智利日前因大眾運輸費調漲引發群眾示威抗議，並失控釀成燒車、燒地鐵站及打劫商店等暴力行為，智利政府宣布首都聖地牙哥（Santiago）進入「緊急狀態」，並實施宵禁。

對此歐江安表示，外交部及駐智利代表處一直持續與智利的主辦單位、各經濟體代表團在智利的聯絡官保持密切聯繫，針對相關情況有充分的掌握。

歐江安指出，目前根據智利政府表示，APEC會議仍將如期舉行，不會取消，會議期間交通和維安也會如原本規劃管控，例如在會場週邊、外圍及空中，都將設置維安網，以確保各代表團與會期間的安全。

外交部表示，智利訂定今年APEC四大優先議題領域，包括「數位社會」、「整合4.0」、「婦女、中小企業、包容性成長」及「永續成長」。APEC總結資深官員會議（CSOM）將由外交部國際組織司司長陳龍錦、經濟部國際貿易局局長楊珍妮與國發會綜合規劃處處長張惠娟參加；部長級年會（AMM）由行政院經貿談判辦公室政務委員鄧振中及國發會主委陳美伶代表與會。（編輯：趙蔚蘭）1081027