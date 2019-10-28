韓國瑜跟中小企業主座談 再提外館拚經濟構想

國民黨總統參選人韓國瑜（前排左3）28日在國民黨立委參選人蕭景田（前排左4）安排下，和彰化的中小企業主座談，並合影留念。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年10月28日

（中央社記者吳哲豪彰化28日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到彰化，和中小企業主座談，韓國瑜承認自己「腦袋跟人家不一樣」，觀念要扭轉，認為外館可幫沒有外銷能力的中小企業執行貨出去人進來政策。

中國國民黨總統參選人韓國瑜今、明2天下鄉到彰化，聽取基層心聲，也為黨籍的4名立委參選人站台。韓國瑜首站在黨籍立委參選人蕭景田安排下，和彰化縣的中小企業主座談，陪同韓國瑜的除蕭景田外，還有彰化縣副縣長洪榮章、彰化縣議會議長謝典林等人。

而在今天的座談會上，琨蒂絲公司董事長魏平儀發言指出，現行的一例一休政策有很大的問題，有的勞工想要放假，有的勞工年紀比較大、收入比較少，想要加班賺錢也有困難。他認為一例一休政策要修改，讓想加班增加收入的勞工可以加班，想放假的勞工可以放假。

有從事太陽能發電的業者向韓國瑜反映，國政顧問團對於綠能政策的說明不夠，綠能政策在前總統馬英九擔任總統時就在推動，而綠能是未來的趨勢，希望韓國瑜對綠能政策表態。

針對一例一休政策，韓國瑜回應說，一例一休一定要修改，他從南到北都聽到聲音說要修改，不然會造成政府、企業主以及勞工3輸的局面。

韓國瑜說，絕對沒有忽視綠能，要請大家相信自己沒有反對綠能，對於能源政策的多元化、合理配比等，絕不會偏向任向一邊。

韓國瑜也對中小企業主再提出駐外單位幫忙拚經濟的構想，他說，大家的觀念要扭轉，有人說「我的腦袋跟人家不一樣」，駐外單位除了傳統上的政治工作外，也可以當中小企業的拳頭，幫忙大多數沒有外銷能力的中小企業主，執行「貨出去人進來」的政策。（編輯：黃世雅）1081028