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雲林拜票 韓國瑜：執政者要拿成績單出來

最新更新：2019/10/28 14:11
國民黨總統參選人韓國瑜（前左3）28日在國民黨立委參選人謝淑亞（前左2）陪同下，前往雲林斗六南聖宮參拜，圖為韓國瑜致詞。中央社記者蔡智明攝 108年10月28日
國民黨總統參選人韓國瑜（前左3）28日在國民黨立委參選人謝淑亞（前左2）陪同下，前往雲林斗六南聖宮參拜，圖為韓國瑜致詞。中央社記者蔡智明攝 108年10月28日

（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）國民黨總統參選人韓國瑜展開雲林傾聽之旅，他今天表示，民進黨選舉一到，臉上就寫四個字「我要主權」，但執政者要拿成績單出來這是最重要的。

韓國瑜上午在雲林縣長張麗善及雲林第二選區（包括斗六市等9個鄉鎮）國民黨立委參選人謝淑亞陪同下，前往斗六市參拜供奉關聖帝君的南聖宮，現場數百位韓粉夾道歡迎。

韓國瑜致詞指出，民進黨執政三年半，拿不出政績，貪污腐敗、派系分贓、行政能力其差無比、遠離人心，都用顧主權來搪塞。選舉一到了臉上寫四個字「我要主權」，執政者要拿成績單出來這是最重要的。

韓國瑜說，民進黨顧主權，難道韓國瑜、謝淑亞就不顧主權；就像總統講要孝順爸媽，難道我們不會孝順爸媽。他提及高雄市二十年來都沒飄國旗，他當市長才插國旗，「自己最顧中華民國主權」。

張麗善致詞時說，自從韓國瑜「嫁」給李佳芬，已在雲林住20幾年，就是我們雲林人的家人，大家一定要支持他。而韓國瑜也糾正張麗善用語，他是「娶」李佳芬，不是「嫁」李佳芬。（編輯：孫承武）1081028

國民黨總統參選人韓國瑜（前左3）28日前往雲林斗六南聖宮參拜，廟方熱烈歡迎。中央社記者蔡智明攝 108年10月28日
國民黨總統參選人韓國瑜（前左3）28日前往雲林斗六南聖宮參拜，廟方熱烈歡迎。中央社記者蔡智明攝 108年10月28日
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