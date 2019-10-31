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首頁 / 政治

蔡賴11/2台南輔選 黃偉哲：同台機會很高

最新更新：2019/10/31 13:16

（中央社記者張榮祥台南31日電）總統大選，民進黨「蔡賴配」是否成局備受關注，總統蔡英文和前行政院長賴清德11月2日將在台南輔選，台南市長黃偉哲今天表示，兩人同台的機會很高。

黃偉哲今天在麻豆區出席台南水果外銷加拿大記者會，媒體採訪時詢問，蔡總統和賴清德11月2日是否會在台南輔選時碰面。黃偉哲說，看起來會同台，因兩人的輔選行程有重疊；若為了行程順暢及趕場，才有可能不會碰面，否則基本上同台機會很高。

尋求連任的民進黨立委林俊憲，11月2日聯合競選總部成立，請來蔡總統及賴清德站台。林俊憲表示，賴清德確定會出席競選總部活動，畢竟他的立委選區是賴清德過去的選區，有賴清德過去經營的深厚基礎。

林俊憲說，蔡總統和賴清德親自輔選，勢必是最強組合的助選，他相信絕對能展現民進黨的團結氣勢；但兩人出席時間接近，是否一起站台仍待確認。

蔡總統預定11月2日抵達台南輔選造勢，行程包括林俊憲的聯合競選總部成立大會、宗教後援會成立大會、各級農會後援會成立大會，及民進黨立委參選人林宜瑾聯合競選總部成立大會。

其中，林俊憲、林宜瑾兩人被認定是賴系人馬，一般預測賴清德將到場輔選，也就是蔡總統和賴清德兩人都會參加林俊憲、林宜瑾的聯合競選總部成立大會。（編輯：唐聲揚）1081031

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