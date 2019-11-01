林昶佐服務處接獲恐嚇信函 警獲報偵辦

（中央社記者劉建邦台北1日電）無黨籍立法委員林昶佐在台北市莒光路的服務處，今天上午接獲一封恐嚇信函。台北市警方獲報後派員到場，初步得知信件內容帶有恐嚇意味，目前已擴大偵辦。

台北市警察局中正二分局表示，上午接獲林昶佐地方服務處人員報案，指稱接到一封恐嚇信函，獲報後派員到場，發現寄到服務處的信件內容帶有恐嚇意味，且寄信人還透過剪貼影印文字製成信件。

警方指出，初步研判字句內帶有恐嚇言語，已擴大偵辦，並報請檢方指揮，至於是否構成恐嚇罪嫌，仍需進一步調查釐清。（編輯：張銘坤）1081101

林昶佐：接獲恐嚇信 已報案交由警方調查

（中央社記者郭建伸台北1日電）無黨籍立委林昶佐今天在地方服務處接獲一封恐嚇信，寄信人署名「寒佳君」，文末還提及「慶記」字眼（台語的子彈）。對此，林昶佐回應，他已經報案，一切將交由警方調查。

林昶佐表示，因為信封不是手寫字體，辦公室同仁還開玩笑稱這該不會是恐嚇信吧，結果打開後才發現真的是恐嚇信，甚至還提及家人、國會助理等。

他說，信件署名「寒佳君」，雖然只是諧音，但信件內容提到與香港青年站在一起、支持台灣主權獨立等文字，可看出政治立場顯然不是很喜歡他。

林昶佐指出，從去年到今年選戰充滿許多情緒性謾罵，模糊很多就事論事的討論空間。但他要呼籲，選舉時要將不同意見理性論辯，這是民主社會的珍貴過程，用這樣威脅人身安全的方式，是大家在選舉最不想看到的，非常不應該。

林昶佐說，目前已經報案，一切將交由警方調查；上次選舉沒收到類似信件，團隊過去並沒有這方面擔憂，但未來會更謹慎保護安全。

媒體詢問，是否可能選舉時會穿防彈背心？林昶佐說，還沒有這樣規劃，但會嚴加注意團隊出入安全。（編輯：蘇志宗）1081101