苗栗12億道路經費中央買單 蘇貞昌：建設不分藍綠

（中央社記者苗栗縣魯鋼駿3日電）行政院長蘇貞昌今天視察苗栗縣增設造橋交流道規劃案，強調「建設不分藍綠」，允諾造橋交流道等道路建設逾12億元經費全由中央買單，另同意縣府提送的30億元融資調度平台計畫。

行政院長蘇貞昌上午由苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、徐志榮、民進黨立委參選人羅貴星、徐定禎以及造橋鄉長黃天貴等人陪同下，前往國道公路警察局第2大隊視察苗栗縣建議增設造橋交流道計畫，不僅同意計畫，更對苗栗縣多項交通建設及財政需求大放利多。

包括增設造橋交流道及拓寬聯絡道所需新台幣8億3358萬元、西湖鄉2Ｋ+070至龍壽橋段聯絡道（苗33支線）新闢工程經費1億6240萬元、苗30線（聯大路）整體改善工程經費2億5000萬元，總計近12.5億元建設經費均由中央專案全額補助。

此外，苗栗縣政府數年前因爆發財政危機，由中央協調台灣銀行建置融資調度平台，以解決工程待付款燃眉之急，平台額度將於年底用罄，縣府擬再提送30億元融資調度平台計畫，基於苗栗財政接受中央控管，盼行政院點頭同意，蘇貞昌今天也一口答應。

蘇貞昌表示，造橋收費站改為電子化收費後，取消人工收費，原本造橋居民可利用公務車道上下交流道的便利喪失，對地方實在是「歹勢」，這個工程應該做而且要快點做，並要一次改善，將聯絡道涵洞擴大讓遊覽車得以通行。

蘇貞昌說，苗栗財務困難，現由中央進行管控，基於道路建設確實有其必要，相關全部工程經費全由中央負擔。他強調，總統蔡英文一再指示「建設不分藍綠」，他做事情一向也不分黨派，真的為民眾考慮，政府就是「福國利民」，地方上各種需要補助的，要給予支持。

蘇貞昌也對在場2名藍營立委陳超明、徐志榮喊話，審查預算時，真的為地方建設需要，不分黨派，「國民黨中央交代要丟水球、撒麵粉時，還請出聲『這是地方的需要』」，大家共同團結，希望苗栗更好、台灣更好。（編輯：李錫璋）1081103

行政院長蘇貞昌3日視察苗栗縣增設造橋交流道規劃案，允諾造橋交流道等道路建設經費全由中央買單，強調「建設不分藍綠」。中央社記者管瑞平攝 108年11月3日