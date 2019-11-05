立院三讀 直轄市山地原住民區納入總會計範疇

（中央社記者范正祥台北5日電）立法院院會今天三讀通過修正會計法部分條文，增列直轄市山地原住民區納入為總會計規範的範疇。

有鑑於會計法自民國24年制定以來，歷經6次修正，其中僅61年為全文修正，與現今的政府會計實務顯有落差，部分過時規定或與其他法律有衝突，或造成機關間適用疑義，或有礙財務表達方式與國際接軌，民進黨立委王榮璋、江永昌、施義芳等人分別提出修法版本，行政院主計總處也對相關修正草案內容表達尊重。

為避免滋生疑義，影響實務運作落差，立法院院會三讀通過的修正條文，比照預算法、統計法、商業會計法、政府採購法及檔案法的內容，將會計法現行條文「公有事業機關」及「公有營業機關」用語，合併修正為「公營事業機關」。

另外，為配合103年5月28日公布施行的地方制度法，規範直轄市山地原住民區為地方自治團體，準用地方制度法關於鄉（鎮、市）規定，三讀通過的條文增列，直轄市山地原住民區的會計為總會計，以期法規關連規範的一致性。

基於目前社會上一般收支，「分」位已不實際收付，「角」的流通也不普遍，院會三讀通過的條文也配合實務修正，記帳原則可記至「元」為止，角位四捨五入。

現行條文規定，受政府「輔助」的民間團體及公私合營事業，其會計制度及會計報告程序，準用本法規定。三讀通過的條文文字修正，將輔助改為「補助」。（編輯：張良知）1081105