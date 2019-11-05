藍綠之外還有民眾黨 高雄市三民區選情添變數

（中央社記者王淑芬高雄5日電）台灣民眾黨高雄市三民、苓雅區參選人李佳玲今天成立競選辦公室，親民黨高雄市議員現身相挺，民眾黨秘書長張哲揚說不反對親民黨的人互相幫忙、站台，也尊重參選人。

民眾黨已經在高雄提名4人，李佳玲是第一個成立競辦，她設在九如一路的競辦空間不大，出席的人數大約百人，不過她展現旺盛的企圖心。

張哲揚南下為李佳玲加油打氣之外，親民黨高雄市議員吳益政及日前才表態會投入鳳山區立委選舉的親民黨秦詩雁也現身為她加油打氣。

媒體關切民眾黨未來是否和親民黨合作，張哲揚表示，如果民眾黨在該選區沒有參選人，不反對和親民黨參選人合作或站台，尊重參選人決定。至於民眾黨在高雄多提名年輕人及素人，不諱言選情是辛苦。

吳益政致詞時指出，希望靠人民的力量讓3黨不過半，希望台灣人民能給第3勢力一個機會，一起改變台灣的政治價值。

李佳玲打著「柯文哲嫡系生力軍」的名號參選，她曾在補教業服務也曾是保險從業人員，她說是「柯粉」，長久追隨台北市長柯文哲並認同柯文哲的理念而投身立委選舉。

民眾黨中央委員林富男為李佳玲加油打氣並批評目前的政治環境藍綠惡鬥讓人不舒服，呼籲大家支持李佳玲，不要讓三民區的得票太難看。

高雄市三民區立委參選人，民進黨李昆澤尋求連任，國民黨是現任高雄市議員黃柏霖轉換跑道參選，李佳玲投入，選情的變化更受關注。（編輯：方沛清）1081105