傳叔上侄下 蘇嘉全：不會接受不分區立委

（中央社記者溫貴香台北5日電）立法院長蘇嘉全今天表示，明天府院黨便當會將向民進黨主席卓榮泰表達，他不會也不接受納入不分區立委，這個立場堅定。至於侄子蘇震清部分，他個人沒有意見，只是主席要記得自己的承諾。

民進黨不分區立委提名相關作業緊鑼密鼓展開，民進黨主席榮泰日前受訪表示，蘇嘉全若留在立法院，也是理所當然。外界揣測，卓榮泰有意「用蘇嘉全換蘇震清」，把蘇嘉全繼續留在國會，以解決蘇震清的爭議，近日更傳出蘇嘉全可望列入本屆不分區立委名單，尋求連任國會龍頭。

蘇嘉全晚間接受中央社記者訪問表達立場，第一，沒有任何人徵詢出任不分區立委，第二，不會也不接受納入不分區立委，這個立場堅定，從未改變過。

府院黨包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰、立法院黨團總召柯建銘等人將舉行便當會，蘇嘉全說，他將在會中當面表達。

至於立委蘇震清是否列入不分區立委名單，蘇嘉全說，蘇震清的問題，他個人沒有意見，「只是主席要記得自己的承諾」。

民進黨不分區立委名單與總統副手人選動見觀瞻，這次不分區立委提名，因選區重劃屏東與高雄各少一席立委，傳出黨內承諾用兩席不分區立委彌補，但蘇震清疑涉掏空案引發爭議，恐無緣不分區。

卓榮泰日前表示，提出的不分區立委名單，對民進黨整體形象有直接關係。提名的3項原則，第一，應該要有國會戰力，包括能夠與社會對話及折衝協調的能力。第二，要代表全黨集體意識、貫徹黨的基本主張。第三，要為國家整體利益考量，而非代表某特定團體。

此外，卓榮泰說，不分區立委被提名人要以黨綱為核心，積極執行全代會通過的「社會同行、世代共贏」決議文四大主張，做為未來行動綱領；並且能夠藉由號召力、影響力及組織動員力，鞏固總統、區域立委及政黨三個票源。（編輯：謝佳珍）1081105