陳菊：蔡賴配愈自然愈好 團結合作是責任

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統府秘書長陳菊今天對是否促成蔡賴配表示，她沒有參與促成或推薦蔡賴配，愈自然愈好，大家都覺得總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人作為台灣很重要的政治人物，都要了解團結合作是責任。

陳菊上午到立法院司法及法制委員會，進行總統府109年度工作計畫及收支預算報告前，受訪做了以上表示。

針對總統蔡英文與前行政院長賴清德兩人是否搭檔競選2020、是否下週宣布，陳菊表示，什麼時候宣布，這個都是總統的決定，目前她不清楚、也不知道。

是否與賴清德聊過這方面的問題，陳菊表示，最近都沒有時間碰到賴清德，賴清德也忙著助選，「我一方面上班，一方面也要助選」。

是否接任總統蔡英文連任競選總部主委，陳菊表示，目前還沒討論誰來擔任主委，對她而言，就是助選員，目前還沒討論主委的事。

記者追問對蔡賴配不會只是口號而已一說的看法，陳菊表示，蔡總統與賴清德合作，從過去到現在，過程中難免有競爭，不過雖競爭，兩人有共同目標，這次選舉，「他們（蔡賴）當然是守護台灣，一定要團結合作」，至於何謂口號，她不了解。

是否促成蔡賴配，陳菊說，身為總統的幕僚，賴清德是她的兄弟，她對兩人都非常熟悉、親切也很有感情，她沒有參與促成或推薦，她覺得愈自然愈好，大家都覺得他們作為台灣很重要的政治人物，都要了解團結合作是他們的責任。（編輯：林興盟）1081107