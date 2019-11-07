塑造專業形象 國安局首度推出特勤月曆

（中央社記者王承中台北7日電）國安局打破維安特勤人員不露面的傳統作法，今年首度推出特勤形象月曆，呈現維安特勤人員背後辛苦訓練的一面，當然也少不了男女特勤人員在沙灘跑步、打拳擊、重訓等展現健美身材的形象照。

國安局首度推出「特勤形象月曆」，打破以往元首維安特勤人員不透露身分、不對外亮相的作法，月曆中除了有特勤人員著西裝執勤的帥氣形象照外，也有男女特勤人員在沙灘跑步、健身、拳擊的照片，展現健美身材，還有偵爆犬的形象照。

國安局今天舉行總統、副總統選舉安維編組結訓典禮，除展示多項裝備外，也安排形象月曆中的特勤人員接受媒體訪問。

在特勤形象月曆短片中，在跑步機上展現美背，同時也在月曆3月份中以重訓姿態展露腹肌的特勤士莊珮甄表示，她在兩年前接觸健身，在鍛鍊的過程中，不僅自己的體能變好，也磨練自己的意志力，會覺得自己比想像中更強，遇到挫折就靠著強大的內心克服，要相信自己。

莊珮甄指出，去年她還考取重量訓練指導員的執照，平常也會幫忙其他同仁安排健身的課表。

另外，在安維編組結訓典禮，特勤中心也在室內靶場進行維安人員的實彈訓練，示範如何在候選人掃街行進時，保護候選人的隊形。為使維安人員習慣、熟悉造勢、掃街的現場環境，國安局也在靶場內不斷播放高分貝的喇叭聲、噪音。

根據國安局提供的影片顯示，當遇到狀況時，候選人周邊的維安人員立刻向中心靠攏並出槍警戒，將候選人團團包圍保護，而當人型靶的目標出現時，立刻進行實彈射擊。（編輯：蘇志宗）1081107