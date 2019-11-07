在市府面試不分區人選 柯文哲汪志冰議場互嗆

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北7日電）國民黨議員汪志冰今天批評台北市長柯文哲，在市政府裡面試台灣民眾黨不分區人選，黨政分際不明。柯文哲回應是利用中午休息時間，並回嗆「我比你們國民黨分得清楚」。

台北市長柯文哲下午至台北市議會接受市政總質詢，國民黨議員汪志冰質詢時指出，柯文哲剛才中午在市政府裡，面試台灣民眾黨的不分區立委人選，批評柯文哲黨政無分際。

柯文哲回應，他特地利用中午吃飯時間，並表示「那以後我們都要同樣標準檢視」，汪志冰回「本來就該這樣」，並要柯文哲不要總是用最高標準檢視別人、卻不用同標準要求自己，柯文哲反嗆「我比你們國民黨分得清楚」。

汪志冰並問副市長黃珊珊此舉是否符合黨政分際，黃珊珊表示，她今天去立法院拜會，不清楚情形，但如果沒有在市府裡執行黨務，應該就沒有這個問題，在休息時間吃便當不一定涉及黨務。

國民黨議員鍾沛君質詢時問柯文哲，是否在市府見過民眾黨秘書長張哲揚及在民眾黨不分區人選中備受矚目的金曲獎台語歌后江惠儀，柯文哲承認有在午餐時間與他們見面。

鍾沛君表示，柯文哲曾承諾過不會將北市府的資源用在黨務上，現在卻用市府的場地面試民眾黨的不分區立委人選，並問柯文哲，若市府官員人人都把親朋好友在午休時間叫來北市府聊天，柯文哲能否接受，柯文哲回「好像也沒有太禁止啊」，鍾沛君批評不該用模糊的態度回答。（編輯：方沛清）1081107