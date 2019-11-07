國小老師逼學生自打嘴巴 校方：暫停授課

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市大樹區一名國小老師疑因不滿學生一再犯錯、考試成績不理想要求學生自打嘴巴，事件曝光後，學校已暫停這名老師授課並成立調查小組調查，教育局聲明會依規定懲處。

不過，人本教育基金會南部辦公室主任張萍接受中央社記者電話採訪，批評教育局要依相關學校教師成績考核辦法懲處是在包庇，主張循不適任教師的方式處理，由教評會解聘。她說，處分學生打嘴巴是重大的攻擊行為，是羞辱學生，促市府勿再讓高雄的教育沉淪。

這起事件發生在4日、國小4年級社會科課堂上，學生考試成績不理想而被老師要求自打嘴巴。家長投訴老師還要求打出響聲才算數，事件曝光後，教育局今天聲明處理原則，待校方考核委員會對案情做出懲處結果後要報教育局核定。

蕭姓校長接受電話採訪，證實蔡姓老師作法不當，多次溝通了解蔡姓老師要學生自打嘴巴的理由，當事人表達悔意及歉意，全案將交由「調查五人小組」調查後依法懲處。

蕭姓校長表示，校方明天召開臨時班親會，讓家長和老師對話；學校已暫停這名老師授課，將儘快查出事件原委。

至於考幾分的學生被要求自打嘴巴，蕭姓校長表示，學生和老師說法有出入，全部交由調查小組處理。

校方表示，5日已通報教育局及校安系統，6日通知家長事情發生與目前處理情形，預計8日召開臨時班親會說明及聆聽家長建議；校方會進一步了解學生對事件的感覺，並啟動輔導及關懷。

教育局聲明會督導學校依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」第42條規定，對於教師有違法處罰學生行為者，學校應按情節輕重，依相關學校教師成績考核辦法或規定，予以申誡、記過、記大過或其他適當之懲處。（編輯：謝雅竹）1081107