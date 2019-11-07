資安合作 唐鳳：台美捍衛共同理念

（中央社記者侯姿瑩、顧荃台北7日電）台美今天共同舉辦公共論壇，討論如何增進台美安全合作關係。政務委員唐鳳說，台美合作建立在捍衛共同理念上，資安就是一個例子；若無法確保底層網路不被滲透，就難以確保言論自由、新聞自由等。

美國在台協會（AIT）、外交部與數位政委唐鳳共同舉辦這場論壇；AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、外交部次長曹立傑出席致詞，國防安全研究院董事長霍守業進行主題演講。「數位對話」專題討論由唐鳳主持，AIT官員與台灣學者進行討論。

唐鳳會前受訪表示，這次論壇討論的是安全合作。根據網友事先在網路發表的意見，網友的共識是台美雙方都深切珍惜民主、自由、人權等價值，大家的合作是建立在捍衛共同理念上，資安就是很好的例子。

唐鳳說，如果無法確保底層網路不被滲透，如此一來，就很難在上面發展言論自由、新聞自由、集會結社自由等。

在資安方面，她也提到，針對台灣的關鍵基礎設施，這幾天有其他國家正在協助台灣做滲透測試。

霍守業在會中演講表示，台美就像是唇齒相依，對美國來講，台灣處於東亞前哨位置，美國在後方提供強大的支持力量，這就是台美合作的寫照。

霍守業指出，現在各國都感覺到中國各種形式的威脅，期盼能繼續在美國的支持下，讓台灣繼續屹立不搖；更重要的是，台灣有非常重要的武器，就是台灣的民主。（編輯：謝佳珍）1081107

美國在台協會（AIT）7日下午在台北舉辦第3次數位對話公共論壇」，主題為「一個安全的台灣：增進美台安全合作」，行政院政務委員唐鳳（右2）、AIT處長酈英傑（William Brent Christensen）（左2）等出席，會中交流互動。中央社記者林俊耀攝 108年11月7日