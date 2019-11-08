更多編輯台推薦新聞：
影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄
運動

影片／MLB銀棒獎公布 楚勞特7度獲獎傲視群雄

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷
娛樂

圖輯／費玉清告別舞台數度哽咽 歌唱生涯最後一曲謝歌迷

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要
國際

專題／30年前一句口誤造就歷史 看懂柏林圍牆倒塌為何重要

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡
體育

12強前進東京為中華隊加油 購票資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
來台觀光人數再成長 總統支持觀光局升格觀光署
首頁 / 政治

李佳芬台中再提學貸免息 未回應7200萬豪宅案

最新更新：2019/11/08 14:52
台中市總工業會8日在潮港城國際美食館舉辦「台中市各界慶祝第73屆工業節暨績優中小企業表揚大會」，邀請韓國瑜妻子李佳芬（左3）頒獎表揚績優廠商。中央社記者郝雪卿攝　108年11月8日
台中市總工業會8日在潮港城國際美食館舉辦「台中市各界慶祝第73屆工業節暨績優中小企業表揚大會」，邀請韓國瑜妻子李佳芬（左3）頒獎表揚績優廠商。中央社記者郝雪卿攝　108年11月8日

（中央社記者郝雪卿台中8日電）國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬今天出席台中工業界活動，再說明韓國瑜的學貸免息及出國遊學補助等政見。而媒體會後詢問7200萬元豪宅案時，她則不發一語，並隨即離去。

台中市總工業會今天在潮港城國際美食館舉辦「台中市各界慶祝第73屆工業節暨績優中小企業表揚大會」，邀請李佳芬到場致詞，並頒獎表揚績優廠商。

李佳芬致詞時，再度針對韓國瑜提出的學貸免息及政府補助大學生及研究所學生出國遊學等政見說明，她說，現在年輕一代很辛苦，所以韓國瑜提出學貸免息幫助孩子，在大家可以過好日子時，可以想想給辛苦孩子一個機會，翻轉一生。

李佳芬進一步表示，大家也看到台灣在國際化腳步上，與世界接軌上嚴重不足，所以韓國瑜再度提出大學及研究所孩子只要能申請到國外大學，政府會幫忙讓孩子出國去當交換學生。

她認為，有的人可能有錯誤觀念，認為留學或出國讀書像出國觀光度假一樣，是一件很愉快的事，事實上不然，孩子出去要努力交朋友、學習專業及適應生活，還要精打細算過日子，經過這樣的磨練，適應力、拓展能力及膽識都一起加強，以後的路就寬廣了。

李佳芬結束活動離開會場時，媒體詢問韓國瑜女兒韓冰曾說，韓國瑜失業時開著破車，但現在韓國瑜卻被質疑買了價值7200萬元的房子，不過，李佳芬對所有問題都不發一語，隨即離去。（編輯：洪學廣）1081108

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報