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台美日合辦GCTF討論能源安全 20日登場

最新更新：2019/11/09 16:03

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）台美日將再度合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）國際研習營，這次聚焦能源安全；活動將於20日至22日舉行，美國能源部官員預計來台與會。這也是今年最後一場GCTF活動。

台美於2015年成立「全球合作暨訓練架構」（GCTF）以來，已透過此平台針對公共衛生、執法、婦女賦權、數位經濟、網路安全、對抗「假訊息」攻擊等議題舉辦多場國際研習營。日本於今年開始加入共同主辦方。

知情人士向中央社記者表示，今年台美日合辦的最後一場GCTF研習營將於20日至22日在台北舉行，聚焦能源安全議題；屆時，美國能源部官員預計來台與會。

今年以來，台美日已針對打擊公私部門貪瀆、網路安全、媒體識讀、抗藥性結核病計畫管理、女力經濟賦權等議題舉辦多場國際研習營，來自印太區域國家的官員、專家等人來台參與。

過去GCTF都在台灣舉行，今年9月底在帛琉舉行的「南島語言復振國際論壇」，是GCTF首次在台灣以外的地點舉行。台美官員日前在華府會晤，也針對明年在西半球國家舉行GCTF研習營的規劃進行初步討論。

知情人士透露，預計年底將與美方討論明年GCTF的整年度規劃，除了台灣以外，希望有一場以上的GCTF在台灣的友邦國家舉行。

在中國對台打壓加劇之際，GCTF活動成為台灣拓展國際能見度的重要舞台之一，讓國際社會更了解台灣可對全球作出的貢獻。（編輯：黃國倫）1081109

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