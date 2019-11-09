柯文哲稱社宅達標22年 林洲民：絕對可縮短時間

（中央社記者潘姿羽台北9日電）台北市長柯文哲昨天坦言，5萬戶社會住宅的目標，差不多要22年才完成；前台北市都發局長林洲民今天表示，加速完成社宅目標「絕對做得到」，也期許每個政治工作者都要面對居住正義的課題。

居住正義改革聯盟展開一系列居住正義相關活動，4日起展開夜宿東區5天活動，並於今天舉辦「東區大集結」集會；聯盟主張3大訴求，包含完成實價登錄2.0、修法課徵囤房稅、履行社會住宅承諾解決青年租屋困境。

台北市房價居全台之冠，興建社會住宅的進度一直受到外界關注。台北市議會8日進行市政總質詢時，時代力量議員林穎孟指出，按現在社宅推動進度，得要22年才能完工5萬戶，柯文哲答詢時坦言，按照韓國經驗，「差不多就是這樣」。

聯盟共同發起人林洲民今天以個人身分出席集會，他對此提出看法，直指經由都市計畫的手段，以及掌握行政權者的能力，加速社宅完工時間一定做得到，縮短時間絕對做得到。

林洲民進一步說明，針對230所台北市政府所轄管的學校，重新盤點學校用地作為行政用地的儲備用地，將學校範圍重整、縮減，市政用地等都可釋出，這是最穩健、最值得做，而且馬上可以開始做的方法。

時代力量立委、聯盟共同發起人黃國昌會前受訪時則說，現在年輕人面對低薪資、高房價等問題，生活壓力很大，更不用說要成家，這也導致台灣少子化的國安危機；台灣不動產市場已經失靈，希望透過法律層面的作法，落實居住正義。

林洲民也呼籲，每個行政首長、每個握有行政權政治工作者，都必須面對居住正義的課題，改進稅制、興建社宅，是每個政治工作者要面對並處理的事情。（編輯：楊玫寧）1081109