出席何志偉造勢會 總統：台商回流下週破7千億

總統蔡英文（中）9日晚間至台北社子出席「蔡英文X何志偉後援總會」成立大會，與力拚連任的民進黨籍立委何志偉（中右）一同進場，受到民眾熱情歡迎。中央社記者裴禛攝 108年11月9日

（中央社記者溫貴香、潘姿羽台北9日電）總統蔡英文今天表示，下週台商回流投資金額將破新台幣7000億元，政府已打下未來3到5年，甚至10幾年的經濟發展動能基礎，讓台灣在變動的局勢中逆勢成長，這就是台灣最厲害的地方。

總統蔡英文晚間赴三玉宮參拜，並為民進黨立委吳思瑤的新書宣傳造勢，隨後轉往出席民進黨立委何志偉「2020台灣要贏造勢晚會」。

蔡總統大進場時，受到民眾熱烈歡迎，從入口到台前約150多公尺距離，走了10多分鐘。支持者高喊「蔡英文凍蒜、蔡英文加油、何志偉凍蒜」等口號。

蔡總統致詞表示，民主自由是台灣人最珍貴的資產，台灣的經濟發展也靠民主自由，台商回流（投資金額）下週很可能破新台幣7000億元。

總統說，台積電有兆元投資、彰化外海離岸風電也是兆元投資，外商、台商加上政府投資基礎建設，台灣已經打下基礎，投資一直進來，將來3到5年，甚至10幾年的經濟發展動能已經具備。

蔡總統表示，好好打下基礎，讓台灣在變動的局勢中還可以逆勢成長，這就是台灣厲害的地方。

總統表示，她當總統，但國會未過半，總統很難做，因此國會一定要過半；她盛讚何志偉勤勞又謙虛，一定會提供最好的選民服務，呼籲支持者一定要讓現任的民進黨立委吳思瑤與何志偉順利連任。

此外，國民黨總統參選人韓國瑜被爆出失業期間購買南港豪宅，韓國瑜質疑國家機器介入，個資才會外洩。蔡總統上午出席「第一銀行120週年系列活動」，她在受訪時表示，韓國瑜有個慣性，用國家機器來掩蓋爭議，但還是要請他把社會質疑的事情說清楚。

至於韓國瑜要求立案調查，蔡總統表示，國家機關發動公權力調查時，必須有相當證據跟合理懷疑，如果沒有，就是濫用公權力、濫用國家資源，這是很基本的觀念，且任何從事公職的人，都應該要有這個基本觀念。（編輯：謝佳珍）1081109