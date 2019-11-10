民眾黨不分區立委 柯文哲：安全席次難預測

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣10日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天在苗栗縣受訪，被媒體問及黨籍不分區立委名單誰排第一時說「公布就知道」，至於安全名單有幾席，很難預測。

柯文哲上午先到新竹縣陪同黨籍竹縣第2選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市部分里）立委參選人林碩彥到市場拜票、宮廟參拜。

柯文哲中午轉往苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮和天德宮參拜，並為民眾黨在苗栗縣第1選區（竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、通霄鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、苑裡鎮）立委參選人朱哲成拉抬聲勢，許多信徒爭相上前握手、拍照，還有攤商請他在招牌上簽名，柯文哲來者不拒，展現親民作風。

前立委沈富雄日前在談話節目表態要全力擦亮民眾黨招牌，願意掛名不分區第一名。柯文哲在苗栗縣受訪表示，那是很久以前講的，當時是以鴻海創辦人郭台銘要選總統為前提，認為沈富雄可以協助號召，如今郭台銘已不選總統，他和沈富雄碰面時，雙方也就沒有再提起此事，不過如果民眾黨能順利進入立法院，還是希望聘請沈富雄擔任「總顧問」。

至於民眾黨不分區立委名單誰排第一名，柯文哲表示「公布後就知道了」，但對於不分區立委安全名單，柯文哲則指出，親民黨主席宋楚瑜若真的出來選，對親民黨將有拉抬效應，反觀時代力量看起來「好像要分裂」，因此仍有許多變數，可以過5%的小黨目前實在「難以預測」，可能要選前10天才會較為明朗。

柯文哲指出，民進黨、國民黨分別訴諸「芒果乾」和「發大財」，但「芒果乾」流於統獨意識形態，「發大財」則是太沒有內容，反觀民眾黨的核心價值是「國家治理」，講的是「科學、務實、對話、數據與效率」，他認為現階段應該跳脫藍綠，讓台灣重新開機。（編輯：李錫璋）1081110