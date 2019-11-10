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新北市小英姊妹會成立 蔡總統：全員出動拚勝選

最新更新：2019/11/10 18:33

（中央社記者陳俊華台北10日電）新北市小英姊妹會今天成立，並由民進黨立委余天的夫人李亞萍出任總會長。總統蔡英文說，每次選舉時小英姊妹會都是最聒噪，但最有行動力，大選決戰60天要全員出動，讓總統當選、國會過半。

新北市小英姊妹會下午在三重舉行成立大會，總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、國發會主委陳美伶、勞動部長許銘春，新北市民進黨立委余天、羅致政、張宏陸、呂孫綾、周春米、吳玉琴、尤美女等人出席，民進黨立委參選人蔡沐霖、張銘祐也到場。

蔡總統致詞時表示，自己參與很多次選舉，每次小英姊妹會都是最聒噪，但最有行動力的，選舉只剩60天，小英姊妹會部隊要全員出動，要讓大家知道蔡英文的執政團隊是會做事的，拜託大家凝聚支持力量，讓總統當選、國會過半。

蔡總統說，政府不僅會拚經濟，經濟成長率全年都是四小龍第一名，並吸引台商回流、外商加碼投資台灣，「台灣正是投資大爆發的時代」，未來10年台灣經濟都會非常穩定、持續成長，讓台灣繼續做四小龍的領頭羊。

蔡總統說，感謝余天在3月才守住三重這席立委，明年要讓他連任、高票當選。呂孫綾是艱困中的艱困選區，更是女性候選人，拜託新北姊妹會要幫助呂孫綾連任，「決戰60天，全員出動，這戰必勝！」

陳菊表示，要全力支持認真為台灣耕耘的民進黨，讓民進黨在國會過半，否則所有改革都會打折，希望蔡總統繼續領導台灣，讓台灣更好、更進步，所有姊妹不管是新住民、原住民、客家人、河洛人，「所有姊妹都要站在一起」。

卓榮泰說，來到三重就想起今年3月的立委補選，當時拜託姊姊妹妹們幫忙「撐余天」，今天要再次拜託大家，讓新北市立委全壘打；總統一定要支持蔡總統連任，不能支持格局不夠、胡言亂語的人選。（編輯：蘇志宗）1081110

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