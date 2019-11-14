卓榮泰：有人不滿意不分區名單 我完全承擔

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北14日電）民進黨中執會今晚通過不分區名單，黨主席卓榮泰說，還是有人會認為這分名單不夠好、對名單不滿意，「這部分的指責我個人完全來承擔」。

另外，民進黨今天通過的名單，與昨天提名委員會的草案有落差，最引人注目的就是原本排名第一的原住民的洪簡廷卉，最後並未列入名單。

卓榮泰說，網路上一些不實謠言攻擊，不僅讓當事人受到不必要傷害，與此事相關的人也受到很大的傷害，其實是當事人婉拒提名，所以沒有繼續留在名單上。

民進黨秘書長羅文嘉指出，洪簡廷卉被網路假消息霸凌，黨中央慎重去查、追IP，追查到底誰放假消息，後來知道IP所有者是誰，「絕不是黨中央所為」；卓榮泰親自通電話，洪簡廷卉婉拒提名，因為假消息對她造成傷害，她也不希望對民進黨受到傷害。

對於媒體追問，在不分區第12名的新聞主播林楚茵是否為「媒體大亨做指定席的安排」；卓榮泰說，不會因為是某個人推薦引薦，而漠視被提名人條件資格，他期待被提名的人未來在專業領域能發揮專長；此外，黨不容許民代以個人力量左右媒體或受媒體左右，也希望黨與未來立委都能面對監督、通過檢驗。

民進黨中執會今晚迅速通過不分區名單，現任不分區立委吳玉琴列第1名，前行政院長游錫堃列安全名單第7名；原本要參選屏東縣第2選區立委的莊瑞雄轉列不分區第10名。

民進黨討論不分區名單過程，風波不斷，包括這幾天傳出行政院長蘇貞昌被指「卡游錫堃」。卓榮泰晚間在記者會提到，這幾天網路上不實指責，包括蘇貞昌在內的每一個人都不應承受這樣不公平的待遇。

卓榮泰說，絕對還是有人認為這分名單不夠好、不夠滿意，「這部分的指責我個人完全來承擔」。

卓榮泰並出示手上的不分區名單，他說，這份名單下面寫著2019年11月14日19時58分，這大概是這段時間以來他個人寫過的第24份名單，過程中一再改變，最後在今天中執會一致通過、沒有異議。

卓榮泰認為，討論過程確實很艱辛，大家也看到剛剛才結束「史上最長的中執會」，因為需要更多的時間解決彼此的問題。

卓榮泰說，即使有人沒有繼續列入不分區名單，或許列入但不在預估的安全名單之內，都不代表他們不夠優秀。

卓榮泰並對不在這次名單當中的現任9位不分區立委，過去3年多來在國會盡心盡力的表現、政策說明、與行政院的配合、做地方服務、組織發展，表達感謝，未來還是需要借重他們在各領域的專業。（編輯：林孟汝）1081114