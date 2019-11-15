國會政黨聯盟提6席不分區立委 徐欣瑩列第一

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）國會政黨聯盟今天公布第10屆不分區立法委員名單，共提名6個人選；其中，副主席徐欣瑩列第一，另有關心身心障礙者權益的張宗傑、橫跨化工與科技產業的王靜亞、律師陳漢洲等。

國會政黨聯盟今天舉行記者會公布不分區立委名單，黨主席悟覺妙天與6位被提名人一同出席。根據國會政黨聯盟提供的名單，曾任立委的徐欣瑩排名第一；關心身心障礙者權益、本身也是身障者的張宗傑排名第二；王靜亞排名第三；陳漢洲排名第四；台灣舞蹈治療先驅李宗芹排名第五；國立交通大學應用化學系教授余艇排名第六。

悟覺妙天表示，很多人問他為什麼一個宗教領袖要參與政治，他認為，宗教是幫助人類心靈方面的問題，政治則是幫助或是解決人們生活、國家社會的問題，盼國會政黨聯盟成為國會第三勢力，為人民爭取利益、照顧弱勢族群。這6位被提名人，每位都學有專精、在各自的領域有諸多貢獻，相信進入立法院後，有能力推動國會改革及國家政策。

媒體問及，預估國會政黨聯盟可拿下幾席立委，悟覺妙天說，組織平常就深入地方經營基層，他有信心可以跨過5%的門檻，至少拿下3席的不分區立委。

徐欣瑩表示，國會政黨聯盟首重民生經濟，現在各行各業有很多不合時宜的法令，希望未來在立法院，藍綠不過半的情況下，國會政黨聯盟扮演關鍵力量，加速推動相關修法。

113名的立委席次中，全國不分區及僑居國外國民34人，依政黨名單投票選舉，由獲得5%以上政黨選舉票的政黨依得票比率選出。（編輯：郭萍英）1081115