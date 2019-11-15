光復高雄台灣要贏 蔡總統南北連線競總接棒成立

（中央社記者溫貴香台北15日電）總統蔡英文力拚連任與國會過半，六都中第一個競選總部成立鎖定高雄市，隔天全國暨台北競總接棒成立，高雄競總成立府院黨重兵出擊，總統蔡英文、前行政院長賴清德同台外，行政院長蘇貞昌特別南下重兵出擊，團結拚勝選。

此外，2020蔡英文總統連任競選辦公室發言人廖泰翔表示，考量整體選戰工作需要，也藉重個人法律專業與無礙辯才，2020蔡英文總統連任辦公室已邀請立委莊瑞雄出任副總幹事一職，並兼任發言人。

廖泰翔表示，2020年的總統與國會大選，進入最後的50多天，為了在競選總部成立後，讓總統、競選團隊的競選理念以及政策的攻防與闡述都能獲得最好的發揮，連任辦公室決定邀請莊瑞雄擔任副總幹事兼任發言人，借重莊瑞雄專業的法律、政策背景，還有無礙的辯才，在選戰最關鍵的這個階段，帶領競選團隊發揮最強的戰力、贏取勝選。

蔡總統假日行程維持國政優先基調，先出席在台北市圓山飯店舉行的「世界彰化同鄉總會第九屆總會長暨理監事」就職典禮，再到台中市出席全國基督徒祈福感恩禮拜，並到立委黃國書競選總部加油打氣，接著重頭戲出席高雄市競選總部成立大會。

17日總統出席小英盃慢壘賽開幕、總統與立委陳明文民雄聯合競選總部成立、總統與蔡易餘朴子聯合競選總部成立、2020蔡英文總統連任畜牧界後援會成立大會、從嘉義回到台北出席2020蔡英文總統連任全國暨台北市競選總部開幕；晚間壓軸出席新北市出席立委呂孫綾「新北群英會」造勢晚會，行程滿檔，南北競選總部接棒成立南北連線，力拚2020台灣要贏。（編輯：蘇志宗）1081115