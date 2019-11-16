賴清德：香港22年就改變 明年選舉守好台灣主權

前行政院長賴清德（右2）16日到台中，陪同爭取連任的民進黨立委張廖萬堅（右3）走訪宮廟與民眾座談，現場擠滿支持者呼喊當選口號，展現人氣。中央社記者蘇木春攝 108年11月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）前行政院長賴清德今天到台中輔選爭取連任的民進黨立委張廖萬堅，他說，香港交給中國後才22年就改變，現在香港警察都已經進入校園抓人，明年選舉要顧好台灣、守好主權。

賴清德今天中午與張廖萬堅先到西屯永安宮參訪，並在廟外廣場與民眾對談，廣場擠滿支持者呼喊當選口號，許多民眾還向賴清德要求簽名合影，兩人接著參訪南屯水安宮、萬和宮與文昌公廟等地。

賴清德表示，自己在擔任行政院長時對張廖萬堅爭取地方建設經費印象深刻，張廖萬堅不只協助交通與水環境整建，在文化教育委員會也爭取60多項教育經費，可說是孩子王。從台灣傳統社會相當重視教育，希望讓下一代有更好生活，就可以看出張廖萬堅對國家付出。

另外，賴清德也提到香港問題，他說，過去香港是英國統治，是一個民主社會，重視自由與人權，交給中國後本來說50年不變，結果才22年就改變。

賴清德強調，今年7月有一次超過100萬名香港人走上香港街頭的遊行，是台灣民主運動中不曾見過的規模，現在香港警察都已經進入校園抓人，各國也都相當關心，所以明年選舉要顧好台灣、守好主權。

張廖萬堅表示，民進黨總統初選後，賴清德轉向支持總統蔡英文，風度值得大家肯定。他也提醒，看到香港現在的處境，若是香港民主自由被中國沒收，下一個就會是台灣，現在是大家要選擇的時刻。

他指出，自己過去擔任議員在地方付出，進入國會後繼續爭取地方建設，希望大家再支持蔡總統，也支持他繼續在國會服務。（編輯：洪學廣）1081116

爭取連任的民進黨立委張廖萬堅（圖）16日在前行政院長賴清德陪同下走訪宮廟，爭取民眾支持。中央社記者蘇木春攝 108年11月16日