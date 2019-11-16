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不鬆口蔡賴配 賴清德：現在最重要工作是輔選

最新更新：2019/11/16 17:26
前行政院長賴清德（右3）16日到台中為民進黨籍立委張廖萬堅（左3）助選，賴清德受訪時針對「蔡賴配」議題再度表示，他現在最重要的工作就是輔選。（萬和宮提供）中央社記者蘇木春傳真　108年11月16日
前行政院長賴清德（右3）16日到台中為民進黨籍立委張廖萬堅（左3）助選，賴清德受訪時針對「蔡賴配」議題再度表示，他現在最重要的工作就是輔選。（萬和宮提供）中央社記者蘇木春傳真　108年11月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）前行政院長賴清德今天到台中為爭取連任的民進黨台中第4選區立委張廖萬堅輔選，針對媒體詢問「蔡賴配」，賴清德表示，這是屬於總統的權力，他現在最重要的工作就是輔選。

賴清德今天到台中為張廖萬堅助選，兩人陸續參訪西屯永安宮、南屯水安宮、萬和宮與文昌公廟等地，賴清德在萬和宮參拜後接受媒體聯訪。

針對「蔡賴配」議題，賴清德說，這是屬於總統權力，他現在最重要的工作就是輔選。至於是否因為選情吃緊，常與總統蔡英文到台中輔選，他則指出，其實中台灣民主啟蒙非常早，早期美麗島事件時，很多民主運動人士都是出自中台灣，包括台中、南投與彰化。

賴清德進一步表示，現在整個台灣大選，中台灣扮演非常關鍵的角色，所以到台中來也希望徵求台中父老鄉親，能夠支持蔡總統與提名的立法委員，每個縣市都非常重要，希望讓總統連任、國會過半。（編輯：洪學廣/陳清芳）1081116

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