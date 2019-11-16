總統引用聖經箴言 籲實現公義守護台灣

總統蔡英文16日到台中中興大學出席「全國基督徒禱告會」，致詞時引用聖經箴言「在公義的道路上有生命」，呼籲大家一起實現公義，守護台灣。中央社記者郝雪卿攝 108年11月16日

（中央社記者郝雪卿台中16日電）總統蔡英文今天出席全國基督徒禱告會時表示，3年多來克服很多難關，讓台灣在荊棘中愈來愈強壯，她引用聖經箴言「在公義的道路上有生命」，呼籲一起實現公義，守護台灣。

這場「全國基督徒禱告會」下午在國立中興大學惠蓀堂舉行，蔡總統由交通部長林佳龍、立委黃國書、中興大學校長薛富盛等人陪同出席，會中大家也一起為總統禱告祈福。

蔡總統致詞時表示，過去這段時間，每次跟教會弟兄姊妹交流時，就強烈感受到大家對土地的愛、公義的堅持及國家前途的關心。讓台灣成為公義國家，守護住國家主權、民主及自由，這就是蔡英文做總統的使命。

蔡總統表示，3年多來在大家共同的努力下，一步又一步讓台灣變得更好，也克服很多難關，確保台灣經濟穩健成長，今年前3季的經濟成長率都是亞洲四小龍第一名。還有推動長照2.0，擴大對長者、年輕人及幼兒的照顧，很多長者可以得到國家照顧，這是她3年多來最重要的工作之一。

總統也提到，過去這段時間還克服很多難關堅持轉型正義，對外面對中國更堅決反對一國兩制，台灣在荊棘中愈來愈強壯，也得到世界肯定。

蔡總統強調，她要藉今天的機會，期待2020選舉時，大家可以透過手中的選票向世界清楚表達決心，這個決心就是守護主權、守護民主自由、守護改革的成果，為了這樣的目標，大家要全力以赴，聖經箴言說「在公義的道路上有生命」，就讓大家一起實現公義，守護台灣。（編輯：謝雅竹）1081116