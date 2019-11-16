新北歡樂耶誕城人潮多 柯文哲相中造勢

（中央社記者王鴻國新北16日電）新北歡樂耶誕城活動吸引許多民眾參與，台灣民眾黨主席柯文哲今天在不喊口號等方式率參選人前往活動現場旁造勢，吸引許多民眾爭相合影。

新北歡樂耶誕城是新北重要活動，吸引許多民眾參與，民眾黨主席柯文哲今天下午5時新增臨時行程前往造勢。

柯文哲首先在「大遠百」百貨公司前穿競選背心及拜票汽球等方式，率板橋東區立委參選人吳達偉及桃園市第一選區（桃園、龜山、蘆竹）立委參選人陳泓維向路人請託，吸引許多人目光。

柯文哲等人隨後來到市民廣場前脫掉競選背心等宣傳品後，就在廣場與人行道的邊緣，在吳陳兩人陪同下與民眾合影造勢，排隊人龍長約50公尺遠，場面熱烈，市府也調派多名員工到場觀察，許多員警在一旁蒐證維安，造勢活動進行到晚間近7時才結束，。

新北市政府觀光旅遊局對於柯文哲等人造勢活動表示，歡樂耶誕城活動現場的市民廣場是禁止政黨、公職候選人及其支持者進入從事競選活動，因此，只要他們不喊口號、不穿戴競選背心及攜帶競選海報等物品從事競選活動，就和一般人一樣可以自由進出活動現場。（編輯：張銘坤）1081116

台灣民眾黨主席柯文哲（前右2）16日與黨提名新北市立委參選人吳達偉（前右）一起到2019新北歡樂耶誕城活動現場旁拜票，儘管未穿上競選背心，仍吸引許多民眾爭相合影、索取簽名。中央社記者王鴻國攝 108年11月16日