韓國瑜出席美術界後援會 與書法家一同當眾揮毫

國民黨總統參選人韓國瑜17日與多位書法大師合作，揮毫寫下「莫忘世上古人多」。韓國瑜表示，他會以美學小尖兵自居，把台灣美學發揚光大。中央社記者王承中攝 108年11月17日

（中央社記者王承中台北17日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天與多位書法大師一同揮毫，寫下「莫忘世上苦人多」。韓國瑜表示，他要力推台灣跟國際接軌，美學是重要的一環，他會以美學小尖兵自居，發揚台灣美學。

韓國瑜上午出席「全國美術界挺韓國瑜競選中華民國總統後援總會成立大會」，與書法大師們現場揮毫寫下「莫忘世上苦人多」，韓國瑜負責「上」字，獲得支持者熱烈掌聲，並高呼「韓國瑜凍蒜」。

韓國瑜在致詞時表示，他現在非常擔心世界忘記台灣，台灣忘記世界，若台灣繼續與國際切斷，前途將非常黯淡。他要大力推動台灣跟國際接軌，未來國際交流，美學也是非常重要的一環，他會以美學小尖兵自居，把台灣的美學發揚光大。

韓國瑜表示，他認識一位高雄子弟，到歐洲去宣傳台灣不同寺廟、宮廟門神的歷史背景、服裝意義，結果獲得歐洲藝術家的認同，這就是在傳統文創推廣中找到新的元素。

到場支持的知名作家司馬中原稍早受訪表示，他支持說真話做實事的人，而韓國瑜正是這樣的人，能做到「合中、敬美、友日、興台」，讓台灣人民過好日子。現在黑韓黑到無所不用其極的地步，但他仍力挺韓國瑜，相信韓國瑜。（編輯：楊凱翔）1081117