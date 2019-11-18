國安局：已與韓國瑜護衛隊溝通 維安分工不衝突

（中央社記者游凱翔台北18日電）國民黨籍總統參選人韓國瑜今天至中選會完成登記，國安局將投入維安人力。軍方人士表示，已與韓國瑜身邊護衛隊完成溝通，由國安人員負責近身警衛區，護衛隊在最外圍協助維持秩序，雙方不會有分工上的衝突。

第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，韓國瑜與搭檔張善政，11時30分前往中央選舉委員會登記參選。

由於在登記參選之前，韓國瑜身邊已有護衛隊隨行維安，日前傳出警方無法貼近。軍方人士晚間接受中央社訪問時表示，已完成與國民黨、民進黨的溝通，並與韓國瑜的競選團隊協調完畢，屆時國安人員將負責最內圈的近身警衛區維安，外圍及會場周遭則由地區警察協助秩序管理、交通管制等。

軍方人士指出，至於韓國瑜身邊的護衛隊，同樣也是在最外圍，協助秩序維護等；據了解，韓國瑜身邊的護衛隊，大多是由退休軍警等人組成。他強調，候選人的維安是法定任務，目前已釐清各自職掌，即刻起執行維安工作時，雙方不會發生分工上的衝突。

軍方人士表示，因維安考量，即便是不公開的行程，無論是韓國瑜或是其他黨派候選人，國安人員仍會全程隨行，並不會有讓候選人落單的機會。

國安局指出，針對各黨派總統參選人，將各派55名特勤人員，每個陣營都是一樣的人數，維安對象包括總統、副總統及其配偶，不包括子女；多的維安人員將進行彈性調配。

此外，為提升安全防護能量的作為，包括反制狙擊、預置偵爆、干擾空拍、提升座車防護力等；並完善防彈掃街拜票車防護能力及照明、擴音等輔助設施，另提供兼具防刺功能的3A級防彈衣，強化近身防護。（編輯：紀淑芳）1081118