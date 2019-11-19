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2020英德配
總統蔡英文11月17日宣布，副手為前行政院長賴清德，以「英德配」角逐2020總統大選。
2020英德配
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2020英德配2/13

英德登記參選拚連任 總統：體現民主與自由價值[影]

最新更新：2019/11/19 18:09
中央選舉委員會18日起受理第15任總統、副總統選舉參選登記，尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文（前左）19日下午與搭檔賴清德（前右）前往中選會，正式登記參選。中央社記者謝佳璋攝 108年11月19日
中央選舉委員會18日起受理第15任總統、副總統選舉參選登記，尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文（前左）19日下午與搭檔賴清德（前右）前往中選會，正式登記參選。中央社記者謝佳璋攝 108年11月19日

（中央社記者溫貴香台北19日電）總統蔡英文與副手賴清德今天完成正副總統選舉登記，總統表示，香港情勢惡化與中國積極介入台灣選舉情勢下，兩人登記參選主要體現台灣是一個民主國家，政黨可以自由競爭，最重要是人民以自由意志選舉自己的總統、副總統。

中央選舉委員會受理第15任總統、副總統選舉登記的第2天，尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文下午與搭檔賴清德前往中選會完成登記。

兩人穿著黑色套裝一起現身，支持者手持標語高喊「英德勝利、贏得勝利、2020台灣要贏」等口號，在支持者簇擁下致詞並受訪。

尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文（3排左）19日下午與搭檔賴清德（3排右）前往中選會登記參選，離開時向媒體揮手致意。中央社記者謝佳璋攝　108年11月19日
尋求連任的民進黨總統參選人蔡英文（3排左）19日下午與搭檔賴清德（3排右）前往中選會登記參選，離開時向媒體揮手致意。中央社記者謝佳璋攝　108年11月19日

總統致詞表示，在香港情勢惡化與中國積極介入台灣選舉的情勢下，她與賴清德登記參與2020正副總統選舉格外有意義，主要的意義，第一，中華民國台灣是一個國家、是一個主權獨立的國家，人民有權利選出自己的總統。第二，台灣是一個多元自由的國家，政黨可以自由競爭。

蔡總統表示，這次參選就是要體現這兩個重要的價值，讓世界可以理解台灣是一個民主國家，政黨可以自由競爭，保障各項人權，最重要是人民以自由意志選舉自己的總統、副總統。

總統說，執政過程中，替國家打了很好的基礎，現在的台灣更安全，經濟發展已經奠定基礎，社會安全網的建構如火如荼進行，國家建設也都在進行當中；正在進行的工作，希望再有4年的時間把台灣做得更好、更強大，人民的生活更幸福，國家也更安全。

賴清德表示，未來將提出福國利民的政策到每一個城市、每一個選區，爭取國人支持，達到這次選舉的總目標，英德贏得大選與立委席次過半，讓蔡總統更有力量守護台灣、維護民主，也可以因應未來國內外多項變化，爭取大家全力支持。

記者詢問香港理工大學內的反送中示威者持續被港警包圍，更有一名台籍戴姓女高中生雖脫困但被抓到香港警署，政府是否提供幫助。

總統表示，陸委會已經透過駐港機構全力尋求對學生最好的保護，「她有她的人權，希望透過我們的努力，不論是訴求香港政府或者香港的司法機構，一定會盡全力讓她得到最好權益的保障」。

根據中央選舉委員會選舉公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於明年1月11日投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。截至目前，親民黨總統參選人宋楚瑜、國民黨總統參選人韓國瑜、民進黨總統參選人蔡英文都已完成登記。（編輯：謝佳珍）1081119

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