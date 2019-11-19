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吳欣盈列不分區第7 蔡壁如：她清楚知道沒機會

最新更新：2019/11/19 18:17

（中央社記者梁珮綺台北19日電）台灣民眾黨今公布不分區名單，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈列第7，北市府顧問蔡壁如說，她清楚知道排第7是「根本沒有機會」進國會，吳說名次放後面，有動力幫黨打拚。

蔡壁如接受Yahoo TV「鄉民來衝康」節目主持人趙少康、尹乃菁訪問，暢談不分區名單等議題。

由於民眾黨原訂15日公布名單，卻因吳欣盈未能說服家人而延期，最後吳欣盈不分區排第7，各界關注，蔡壁如坦言，上週開會討論排序，而吳欣盈也說民主時代，家人尊重決定。

蔡壁如娓娓道來，指某天吳欣盈跑到市長辦公室要找市長柯文哲或她，表明想出來參選立委的決心，因想推長照村、修改金融法上一些不合理的法規等。

蔡壁如笑說，柯文哲當時就請吳欣盈參加市長室晨會，「看看能耐」，沒想到吳欣盈問完晨會時間後就一口答應，隔天上午7時25分就到市長室，3天後還送一份建議報告給柯文哲。

最終吳欣盈排第7的考量，就是不一定要放入安全名單，蔡壁如說，吳欣盈認為名次放後面的話，有點動力替民眾黨打拚，「她（指吳欣盈）也知道第7名，根本沒有機會」。

蔡壁如評估，不分區名單應該第3、4名是安全名單。（編輯：李亨山）1081119

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