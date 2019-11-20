陳副總統贈棒球造勢 盼綠營北市立委全壘打

（中央社記者梁珮綺台北20日電）副總統陳建仁今天陪同北市8名立委參選人赴台北市選委會造勢，並送每人一顆寫「勝」字棒球，預祝8席立委「全壘打」，因為「台灣要贏，台北先贏」、「國會過半，八席全上」。

民主進步黨在台北市提名7席區域立委參選人，另外一席則與無黨籍立委林昶佐合作，陳副總統上午與8名立委參選人到市選會造勢，8人共同喊出「台灣要贏，台北先贏」、「國會過半，八席全上」，以及「凍蒜！凍蒜！凍蒜！」

第一選區（北投、士林）立委吳思瑤力拚連任，她表示，自己昨天花很多時間填寫要登載在選舉公報上的政見，但1000多個字再怎麼濃縮，都難以寫出過去總統蔡英文執政及新國會立委拚改革的全貌，「韓流會來嗎？韓流我們不怕，我們都是愛台灣的暖流」。

第二選區（士林、大同）立委何志偉同樣爭取連任，他指出，自己2月1日正式就職，一路至今，不僅履行選舉政見，還要做出口碑。

吳怡農在第三選區（中山、北松山）參選，他表示，自己從9月被提名至今，從初始無人相識，至今在路上會有人打招呼，展現民進黨最強力量，也是團結力量。

有「港湖女神」之稱的台北市議員高嘉瑜投入第四選區（內湖、南港）立委選舉，她說，港湖地區藍大於綠，如今終於有機會翻轉港湖、迎接勝利，只要靠加倍努力，就能成功。

第五選區（中正、萬華）林昶佐雖是無黨籍參選，但與民進黨結盟，他指出，原本不打算親赴選委會登記，後來認為8人團結造勢能展現氣勢，他呼籲年輕人明年1月11日要投下寶貴一票，捍衛台灣價值、民主自由及人權。

第六選區（大安）立委參選人謝佩芬表示，選情艱困，已面臨「抗中保台」或「抗台保中」的抉擇。

台北市議員許淑華參選第七選區（信義、南松山），她說，香港「反送中」運動愈演愈烈，明年1月11日用選票守護台灣、支持香港，守護台灣才有下一步可以走。

第八選區（文山、南中正）立委參選人阮昭雄表示，先前自己也被提名參選立委，但如今心情更沉重，「台灣意識、抗中保台意識更要進入國會」。

民進黨造勢後，投入第一選區立委選舉的國民黨台北市議員汪志冰也到選委會登記，剛好遇上何志偉，雙方互相加油打氣。（編輯：戴光育）1081120