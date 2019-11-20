潘恒旭：未來一個月將加強高雄 籌辦挺韓大遊行

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室活動總監潘恒旭今天接受廣播專訪表示，2020總統大選將回歸藍綠對決，未來一個月會加強高雄，讓民眾看見高雄改變，12月21日將規劃挺韓大遊行。

韓國瑜九合一選戰空軍操盤手、前觀光局長潘恒旭現為韓國瑜競選辦公室活動總監。他今天接受廣播專訪時分析，目前韓國瑜在雲林以北、外島、東台灣都領先對手總統蔡英文，輸在高屏、台南，主要是因為部分高雄市民對韓國瑜「落跑」選總統仍有不滿。

潘恒旭說，未來一個月他們會加強高雄，像12月21日也規劃挺韓大遊行，當天剛好也有一個罷韓遊行，盼讓大家看見高雄這一年來的改變，高屏、台南只要打平或小輸，韓國瑜就會贏。

不過，潘恒旭坦言，過去的韓國瑜形象比較清新，現在比較匠氣，討厭韓國瑜的人變多，2020將成討厭韓國瑜和討厭蔡英文之戰，但相信選民還是會靜心思考，這3年多來到底過得好不好。

潘恒旭指出，韓國瑜傾聽之旅所到之處都是人潮，只有1/10是重複動員，這才是最真實的民調，預估韓國瑜將贏50萬至100萬票。

至於韓國瑜女兒韓冰在選戰中扮演的角色，潘恒旭說，韓冰的吸票效果好，但她有人群恐懼症，去年選戰參與幕前工作造成心裡壓力，目前沒有考慮要動用這張王牌，她就是加油啦啦隊。

談到國民黨不分區立委提名引發爭議，曾任國民黨主席吳敦義幕僚的潘恒旭研判，黨主席吳敦義不會想當陽春立委，若無法當擔任立院院長，將退出不分區，由排名15名的台南市黨部主委謝龍介補上。（編輯：蘇龍麒）1081120