賴清德：面對中國進逼 台灣要捍衛主權與民主

（中央社記者郭宣彣新竹縣20日電）民進黨副總統參選人賴清德今天陪同黨新竹縣第1選區立法委員參選人周江杰、第2選區立委參選人鄭朝方辦理參選登記。賴清德說，面對中國的步步進逼，台灣要捍衛主權與民主。

賴清德今天上午陪鄭朝方、下午則與周江杰騎鐵馬到新竹縣選舉委員會辦理立委參選登記。他談到，在面對中國對台灣步步進逼，香港事件越來越嚴重，民眾都很憂心，台灣要確保主權、維護民主。

賴清德表示，他與總統蔡英文是分工合作，以蔡總統為主，若有需要他配合協助的地方，一定盡力幫助。另外，有些選區仍在膠著，他將抽空協助，盼能突破重圍。目前，他會把重心放在立委輔選上，這是他重要工作之一。

賴清德說，他擔任行政院長任內跟立法院長蘇嘉全共同推動選罷法修法，讓新竹縣這次立委選舉多了一席，「這是新竹縣新的開始、新的機會」。

鄭朝方指出，未來將爭取教育經費，新建國中小學新校舍、針對不同教育流域，爭取經費打造優質教育環境、提高幼兒托育補助，減輕家長育兒費用，為竹縣爭取更多建設與福利。

周江杰表示，他現在站在這裡，很關心正於環保署外為開發案陳情的新竹長輩，大家為守護關西的空氣、新埔的水，他盼為鄉親找到解決問題方法。

而國民黨新竹縣長楊文科陪同黨第1選區（竹北市西區與新豐鄉、湖口鄉、新埔鎮、芎林鄉、關西鎮、尖石鄉）的立委參選人林為洲、與第2選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉）立委參選人林思銘登記參選。

林為洲表示，新竹縣陸續有重大建設，如台大生醫醫院設立、五楊高架延伸等，對於竹縣繁榮重要，未來希望民眾繼續支持。

林思銘說，他是5屆議員，也是法律系畢業，若有機會進軍國會，將為鄉鎮市的需求與縣府施政，爭取更多的建設經費。（編輯：李錫璋）1081120