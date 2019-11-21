更多編輯台推薦新聞：
北約認定太空為戰爭領域 點名中國崛起威脅
國際

北約認定太空為戰爭領域 點名中國崛起威脅

圖輯／區議會選舉前夕的香港 中央社直擊
兩岸

圖輯／區議會選舉前夕的香港 中央社直擊

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
崇光女中走入歷史 明年改名崇光中學招男生
首頁 / 政治

台商回台用水需求16.9萬噸 經濟部：供水穩定

最新更新：2019/11/21 12:37

（中央社記者顧荃台北21日電）經濟部次長曾文生今天表示，台商回台投資預估將新增用水需求每日16.9萬噸，因近3年陸續完成水資源建設，每日可增加供水量101萬噸，讓供水更穩定，供給可以大過需求。

曾文生上午出席行政院院會後記者會時，做上述表示。

經濟部上午在行政院會報告「水資源永續建設成果與展望」。報告指出，投資台灣三大方案已經通過233家與新台幣7769億元投資；在用水需求方面，台商回台投資2.0方案每日用水需求16.9萬噸、根留台灣企業投資方案0.8萬噸、中小企業投資方案0.5萬噸，合計18.2萬噸。

報告表示，223家廠商中，有137家進駐有用水計畫產業區，用水12.6萬噸，而產業區還有餘裕水源每日110萬噸；另96家是既有設備更新擴建，用水5.6萬噸，已有用水來源供應，水源無虞。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，這3年多來，政府陸續完成並啟動多項水資源建設，例如「板新二期供水改善計畫」，讓新北市民和台北市民一樣喝到翡翠水庫的好水；也完成攸關澎湖和高雄用水的「澎湖海水淡化廠」及「高雄鳳山溪再生水計畫」；此外，北部翡翠水庫原水專管、新竹–桃園的備援管線，中部烏溪–鳥嘴潭人工湖等工程，都在今年動工，這一切都是要讓民眾喝好水，產業不缺水。

蘇貞昌說，水資源的穩定供應，是國家重要建設，要打造永續的安全供水環境，讓民眾安心用水、產業穩定發展。期待相關部會，注意上述計畫期程，強化協調整合，進度能加快就加快，讓人民能早一天喝到好水，讓產業不缺水，這就是他一直強調的「有政府，會做事」。（編輯：蘇龍麒）1081121

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報