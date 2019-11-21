台商回台用水需求16.9萬噸 經濟部：供水穩定

（中央社記者顧荃台北21日電）經濟部次長曾文生今天表示，台商回台投資預估將新增用水需求每日16.9萬噸，因近3年陸續完成水資源建設，每日可增加供水量101萬噸，讓供水更穩定，供給可以大過需求。

曾文生上午出席行政院院會後記者會時，做上述表示。

經濟部上午在行政院會報告「水資源永續建設成果與展望」。報告指出，投資台灣三大方案已經通過233家與新台幣7769億元投資；在用水需求方面，台商回台投資2.0方案每日用水需求16.9萬噸、根留台灣企業投資方案0.8萬噸、中小企業投資方案0.5萬噸，合計18.2萬噸。

報告表示，223家廠商中，有137家進駐有用水計畫產業區，用水12.6萬噸，而產業區還有餘裕水源每日110萬噸；另96家是既有設備更新擴建，用水5.6萬噸，已有用水來源供應，水源無虞。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，這3年多來，政府陸續完成並啟動多項水資源建設，例如「板新二期供水改善計畫」，讓新北市民和台北市民一樣喝到翡翠水庫的好水；也完成攸關澎湖和高雄用水的「澎湖海水淡化廠」及「高雄鳳山溪再生水計畫」；此外，北部翡翠水庫原水專管、新竹–桃園的備援管線，中部烏溪–鳥嘴潭人工湖等工程，都在今年動工，這一切都是要讓民眾喝好水，產業不缺水。

蘇貞昌說，水資源的穩定供應，是國家重要建設，要打造永續的安全供水環境，讓民眾安心用水、產業穩定發展。期待相關部會，注意上述計畫期程，強化協調整合，進度能加快就加快，讓人民能早一天喝到好水，讓產業不缺水，這就是他一直強調的「有政府，會做事」。（編輯：蘇龍麒）1081121