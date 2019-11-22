派員接受館長訓練 國防部：盼外界給予支持

（中央社記者游凱翔台北22日電）國防部將派員到網紅「館長」陳之漢所設立的訓練中心接受相關訓練，引起外界討論。國防部今天下午表示，此議題與政治無關，多元化的訓練對國軍是一件好事，盼外界給予支持。

國防部昨天證實，國防部將派員參加陳之漢所設立的訓練中心，接受戰技相關訓練。國防部表示，陳之漢熱心提供場地、器材及師資協助訓練，深表感謝，目前正針對施訓時間、場地、課程及人數等細節研議，但並非有媒體指稱的「高層指示」。

此消息一出，引起前陸軍涼山特勤隊長、備役中將王國強批評。他認為，部隊目前不缺格鬥師資，除了散打搏擊協會既有多位優秀教練外，尤其是現役陸軍特勤隊及已退伍人員，有連續三年得過全國散打王比賽的冠軍，也有多名在各個量級比賽冠軍好手，都能擔任種子教練。

王國強認為，問題不在沒有師資、場地，而是部隊各級長官重視與否及部隊是否落實訓練。

陳之漢今天清晨在臉書貼文表示，他會守信做好訓練場館，但如果因為政治考量不來，至少他會說到做到。引起外界討論是否計劃將生變。

國防部發言人史順文少將下午表示，國防部堅守行政中立，此案與政治無關，過去陳之漢曾捐助海軍陸戰隊訓練器材，這次也主動表達願意協助訓練國軍師資，多元化訓練模式，對國軍是一件好事，國防部樂觀其成，也希望外界給予支持。

軍方人士指出，目前軍方仍與陳之漢協調、溝通中。（編輯：紀淑芳）1081122