苗縣立委參選人數創紀錄 政見最精簡僅7字

苗栗縣第10屆立法委員參選登記22日傍晚截止，兩個選區共有12人登記參選，人數創縣內有史以來新高，有參選者在政見欄僅列出精簡7字「乾淨選舉救台灣」。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年11月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣第10屆立法委員參選登記今天傍晚截止，共有12人登記參選，分別角逐山、海線各1席次，參選人數之多，創下歷屆紀錄，各候選人政見欄最簡短的，僅有7個字。

苗栗縣區域立委選舉有第1（海線）、第2（山線）兩個選區，苗栗縣選舉委員會自18日起辦理第10屆立法委員候選人申請登記，至今天傍晚5時30分截止，兩選區各有6人登記，共計12人角逐參選，人數創縣內有史以來新高。

登記參選者（依登記順序）包括第1選區：朱英濠（無黨）、陳超明（中國國民黨）、羅貴星（民主進步黨）、鍾林芷綸（台澎黨）、朱哲成（台灣民眾黨）、曾國良（無黨）；第2選區：徐志榮（中國國民黨）、林昱同（台灣基進）、徐定禎（民主進步黨）、溫俊勇（無黨）、林名哲（勞動黨）、曾宛菁（中華統一促進黨）。

苗栗縣這次立委參選人數爆炸，除國、民兩黨及代表柯文哲的台灣民眾黨外，不少未曾在縣內布兵的政黨也在苗栗推派「任務型」立委參選人，意在爭取政黨票及不分區立委提名資格。

從各參選者所提政見來看，多數候選人迎合數位時代潮流，附上QRcode，讓選民日後拿到選舉公報，透過手機掃描即可完整檢視參選訴求及理念；不過，也有人堅持自我風格，像是無黨籍朱英濠，政見欄僅列出精簡7字「乾淨選舉救台灣」。（編輯：張銘坤）1081122