2020立委選舉 19政黨提217人搶不分區創新高

（中央社記者侯姿瑩、溫貴香台北22日電）2020立委選舉登記今天截止，根據中央選舉委員會統計，區域立委選舉部分，有412位參選人完成登記；不分區方面，共有19個政黨提出217位立委參選人名單，創下歷史新高。

根據中選會資料，區域立委中，戰況最激烈的是高雄市第3選區（楠梓、左營區），共有11人參選。

第10屆立法委員選舉登記從18日至22日止。中選會今晚表示，區域立委選舉部分，有412位區域立委參選人、10位平地原住民立委參選人及11位山地原住民立委參選人完成登記；全國不分區及僑居國外國民立委選舉則有19個政黨，共提出217位參選人名單。

中選會官員表示，區域立委參選人數與以往差不多。不分區立委部分，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創下歷史新高。

113席立委總席次，不分區占了34席。這次共有19個政黨提出217位立委參選人名單，其中包括國民黨登記31席不分區、民進黨33席、時代力量11席、台灣民眾黨28席、親民黨22席、新黨10席、一邊一國6席、台灣維新6席、綠黨5席、台灣基進6席、台灣團結聯盟7席、喜樂島聯盟6席等。

區域立委應選73名，國民黨提名71人，為各政黨中最多，民進黨提名67人。由台北市長柯文哲擔任黨主席的台灣民眾黨提名17人；時代力量提名5位；由前台南縣長蘇煥智擔任召集人的台灣維新黨提名11人。

根據中選會統計資料，區域立委中，戰況最激烈的是高雄市第3選區（楠梓、左營區），共有11人參選。不過，第3選區被視為藍營鐵票區，雖然多達11人角逐，但地方人士評估仍以藍、綠對決為主，由尋求連任民進黨立委劉世芳迎戰國民黨現任不分區立委黃昭順。

另外，金門、高雄第6選區（三民區）及台北市第6選區（大安區）都是10人登記，競爭也相當激烈。

以縣市來看，台北市及新北市參選人數最多，台北市應選8席，共56人參選；新北市應選12席，有72人角逐。台中市則是43人搶8席，台南31人搶6席，高雄是51人搶8席。

中選會表示，將於12月13日前審定立法委員選舉參選人名單，並通知抽籤。（編輯：謝佳珍）1081122