總統：台灣未來是嚴肅的事 不是麻將桌的牌局

（中央社記者溫貴香台北22日電）總統蔡英文今天回應對手韓國瑜以「打麻將」比喻兩岸局勢表示，台灣的未來是嚴肅的事情，不是麻將桌上的牌局；她不知道怎麼打麻將，但知道把經濟做得更好，國防做得更好，強化台灣的實力，就是蔡英文要做的事。

中國國民黨總統參選人韓國瑜21日接受媒體專訪用「打麻將」比喻「台灣是漂亮的小姐，跟三個男生打麻將」，比喻敏感的兩岸問題。

總統晚間在臉書發文表示，台灣的未來，是嚴肅的事情，不是麻將桌上的牌局。

總統說，台灣身在一個複雜的局勢，強化國防實力，是她上任以來一直在做的事情。今天，立法院通過了採購F-16V的特別預算，就是希望能夠強化台灣自我防衛的能力。

今天總統被媒體問到關於館長想為國軍訓練的看法，總統認為，館長不只是網紅，也是海軍陸戰隊退伍的弟兄，願意提供來自民間的協助，身為三軍統帥，當然正面歡迎他的善意，希望各界不要延伸做過度的政治解讀。

總統表示，中國對台灣的威脅與滲透是越來越強烈，甚至還有人自稱是「代表中國共產黨來監督台灣省的選舉」。

「我不知道怎麼打麻將」，總統說，但她知道，把經濟做得更好，國防做得更好，強化實力，就是蔡英文要做的事。（編輯：紀淑芳）1081122