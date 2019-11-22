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台東競總成立 蔡總統：下個4年經濟會更好

最新更新：2019/11/22 23:01
總統蔡英文（前中）22日晚間到台東出席民進黨總統、立委參選人聯合競選總部成立大會，與台東縣立委參選人劉櫂豪 （前右2）、平地原住民立委參選人陳瑩（前左2）、山地原住民立委參選人伍麗華（前左）同台造勢。中央社記者盧太城台東攝　108年11月22日
總統蔡英文（前中）22日晚間到台東出席民進黨總統、立委參選人聯合競選總部成立大會，與台東縣立委參選人劉櫂豪 （前右2）、平地原住民立委參選人陳瑩（前左2）、山地原住民立委參選人伍麗華（前左）同台造勢。中央社記者盧太城台東攝　108年11月22日

（中央社記者盧太城台東縣22日電）總統蔡英文今天表示，台灣今年前3季的經濟成長率是四小龍之首，下個4年會更亮麗。內政部長徐國勇則表示，鴻海集團創辦人郭台銘的新台幣70億元資金今天已回流到位。

民進黨總統、立委台東聯合競選總部今晚成立，包括總統蔡英文、民進黨主席卓榮泰、內政部長徐國勇到場參加。

民進黨提名台東立委參選人劉櫂豪、平地原住民立委提名參選人陳瑩、山地原住民立委提名參選人伍麗華出席造勢，蔡總統進場時，受到民眾夾道歡迎，短短100公尺走了20分鐘。

蔡總統致詞時表示，現在世界局勢正在變化，經過3年打基礎，今年前3季台灣的經濟成長率是四小龍的第1名。她呼籲，不要唱衰台灣，拚經濟不分藍綠，支持蔡英文、支持民進黨，下一個4年台灣的經濟會更亮眼，社會福利會更好。

內政部長徐國勇致詞時表示，郭台銘的回流資金70億元也在今天到位，「打臉韓國瑜說的一毛錢都沒回來之說」。

劉櫂豪表示，他爭取的410億元花東鐵路雙軌化已啟動，256億元的南迴鐵路電氣化明年就會通車，還有南迴公路拓寬也將在下個月20日完成通車。

農業方面，他說，爭取了釋迦樹的鐵條支架補助，採收時的農機搬運補助和拓展國外行銷市場。另外，也爭取2億多元改善小孩子教育設施和環境，還有熱氣球嘉年華活動，爭取到中央1億元的補助。（編輯：唐聲揚）1081122

民進黨總統、立委參選人台東聯合競選總部22日晚間正式成立，總統蔡英文（中右藍衣者）出席，進場時受到台東鄉親夾道歡迎，短短的100公尺就走了20分鐘。中央社記者盧太城台東攝　108年11月22日
民進黨總統、立委參選人台東聯合競選總部22日晚間正式成立，總統蔡英文（中右藍衣者）出席，進場時受到台東鄉親夾道歡迎，短短的100公尺就走了20分鐘。中央社記者盧太城台東攝　108年11月22日
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