民進黨拚國會過半 鄭文燦輔選何志偉

總統蔡英文與立委何志偉大同聯合競選總部23日成立，桃園市長鄭文燦特別北上幫何志偉站台助選，因大同區是台北市議員梁文傑選區，梁文傑也到場力挺。中央社記者溫貴香攝 108年11月23日

（中央社記者溫貴香台北23日電）桃園市長鄭文燦今天到台北市輔選，批評「國民黨不分區立委名單唯一亮點就是吳敦義」，民進黨即便總統選贏了，國民黨主席吳敦義可能當立法院長，呼籲支持者讓民進黨總統與立委一起贏，才不會造成未來施政大混亂。

總統蔡英文、民進黨立委何志偉大同聯合競選總部今天成立，鄭文燦和多位民進黨公職出席站台。鄭文燦致詞一開場就打趣，他雖然施政滿意度調查常常第一名，但現在是施政滿意度最後一名的人在選總統。

他表示，選總統是選國家的方向，到底要全世界保護台灣，還是要讓台灣走入中國的陷阱，蔡總統執政得到美國、日本等國很堅決的支持，30年來美國第一次明確說要與台灣站在一起，「給小英總統再4年，讓台灣更安全」。

他說，改革建設不能斷、民進黨國會要過半，兩個政黨提出不分區立委名單，國民黨的不分區已經亂成一團，本來排前立委邱毅、結果變成新黨不分區第一名，又排退將吳斯懷，代表國民黨認為只有吳斯懷的路線代表國民黨。

他還說，「相信國民黨這張不分區名單唯一的亮點就是吳敦義」，即便民進黨總統選贏了，吳敦義可能當立法院長，拜託支持者要讓民進黨總統與立委一起贏，才不會造成未來施政大困難、大混亂。（編輯：張均懋）1081123