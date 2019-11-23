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總統：蔡適應是基隆最佳引水人 呼籲選民支持連任

最新更新：2019/11/23 15:32

（中央社記者沈如峰基隆23日電）總統蔡英文今天在基隆說，民進黨基隆市立委參選人蔡適應是基隆建設最佳「引水人」，過去也在國會協助她推動國防外交，呼籲選民繼續支持蔡適應連任。

蔡總統下午前往基隆，出席連任基隆市競選總部成立大會，並為蔡適應助選，現場民眾高喊「凍蒜」聲浪不斷。

蔡總統致詞時表示，今天是她來基隆助選有史以來感受最熱情一次。基隆是台灣頭，這次大選民進黨一定要成功，要從基隆贏起，贏到台灣尾。

她表示，俗話說，「大船入港一定要有引水人」，蔡適應就是基隆建設的最佳的「引水人」，引導各項建設進入基隆。蔡適應近年來與基隆市長林右昌合作，讓中央力量進入基隆，基隆正在改變、成為觀光勝地，中央與地方一起合作，讓基隆進步不少。基隆若要再進步，一定要再支持蔡適應連任。

此外，過去是優秀軍人的蔡適應，這幾年來也在立法院外交國防委員會幫她很多，不管是國防自主、國艦國造方面，都有傑出表現，讓台灣越來越安全。

她表示，基隆過去也在蔡適應協助下，解除基隆河沿岸的禁限建管制，過去的貨櫃場未來將是高科技研發基地，基隆的軍港也將移到基隆港西側，東側將讓基隆港成為亞洲最好、最大郵輪的母港，政府未來在基隆還有許多事要做，希望讓基隆越來越好，希望選民支持她與蔡適應繼續連任，為基隆共同努力。（編輯：張銘坤）1081123

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