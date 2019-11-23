政院：中國對台確有介選計畫 國安單位提高警覺

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）澳洲媒體報導，中國間諜自陳滲透台灣，企圖干預選舉。行政院今天表示，顯見中國對台灣確有介選計畫，而且是現在進行式，國安單位對此已提高警覺。國安局則說，針對中共介選作為，正統合協調各國安機關，積極蒐研應處。

澳洲媒體報導，一名坦言在香港、台灣及澳洲涉及間諜行動的中國叛逃者，提供有關中國政治干預的資料給澳洲，並尋求政治庇護。據稱他以假身分滲透台灣，企圖干預選舉。

關於台灣是否與澳洲對此進行情資交換，外交部並未正面回應，僅表示，政府正密切注意並積極防範中國政府干預台灣總統大選的各種可能舉動與計畫。台灣樂願與澳洲、美國等理念相近國家持續合作，共同對抗假訊息攻擊及外來勢力的不當介入，以避免民主程序受到干擾，確保明年1月舉行的總統、立委選舉結果反映真實的台灣民意。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）則說，顯見中國對台灣的確有介選計畫，而且是現在進行式。她呼籲中國政府勿持續妄想介入台灣選舉。

Kolas說，「現在的政府是為守護台灣而存在」。國安單位、軍警針對中國企圖干擾台灣選舉及人民視聽的行為已提高警覺，她呼籲台灣人民也提高警覺，一起守護台灣的民主。

她指出，依據國內既有的法律，任何候選人收取境外勢力的政治獻金就是違法，呼籲候選人不要以身試法，逕自開門讓境外勢力違法介入台灣選舉，摧毀台灣的民主制度。

另一方面，外交部發言人歐江安表示，對於各種防範威權體制不當滲透的因應作為，台灣都樂願與其他民主國進行討論與交流，「我們會堅定維護及鞏固得來不易的民主制度」。外交部也呼籲，所有理念相近國家團結一致，共同抵制並譴責任何企圖干預民主制度運作的境外勢力所策劃的不當滲透與攻擊。

在台灣即將舉行大選之際，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）昨天也表示，美國注意到中國企圖透過不同方式對台灣施加壓力，影響台灣民主流程，美國對此感到關切。（編輯：謝佳珍）1081123