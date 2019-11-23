國會政黨聯盟成立全國後援會 籲關心身障參政

（中央社記者郭建伸台北23日電）國會政黨聯盟今天舉行全國後援總會成立大會，主席悟覺妙天呼籲將政黨票投給國會政黨聯盟，讓不分區第二名的台灣障礙者權益促進會副理事張宗傑順利進入立法院，為身障弱勢爭取權益。

悟覺妙天表示，台灣薪水20多年來偏低，韓國比我們高2倍，希望未來執政者將調薪放在國政首位；政府也要關心弱小族群，像是身心障礙者、心理障礙者、腦性麻痺者，並全額補助身障者輪椅，而不是補助一半。

悟覺妙天也說，障礙者的參政權曾引起公眾關注，但各政黨推出不分區立委參選人中，具備身心障礙者身份的，只有國會政黨聯盟第二名的張宗傑，以及台灣民眾黨排第八名的獨掌青年詹翔欽，要讓身心障礙者的代表進入立法院，目前看起來以國會黨的張宗傑較有可能。

張宗傑則表示，過去伊甸創辦人劉俠因學歷問題而參政卡關，他呼籲障礙圈要大團結，讓真正關心身障議題的人進入立法院，把餅做大，更多障礙者獲得公平參政的機會。

張宗傑也提出5大政策主張，包含維護障礙者經濟安全、促進原住民障礙文化平權、關懷高齡者、障礙者家庭權益、改善南北城鄉無障礙差距，並成立跨障礙別智庫，全面照顧不同障礙類別的身心障礙者。（編輯：鄭雪文）1081123