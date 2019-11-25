中研院南部院區 首棟研究大樓上梁

（中央社記者楊思瑞台南25日電）中央研究院今天在台南市歸仁區的南部院區舉行首棟研究大樓上梁祈福典禮，總統蔡英文出席致詞時表示，中研院南部院區未來可望成為南部學術及產業發展重鎮。

中研院院長廖俊智致詞時表示，中研院南部院區自民國101年起籌畫，第一棟研究大樓在去年5月動土，今天上梁，研究人員預計於明（109）年下半年陸續進駐。規劃興建中的第2棟研究大樓及綜合大樓，預計在11 1年3月完工。

廖俊智表示，中研院在南部深耕15年，從93年在南科園區成立南部生物技術中心開始，與周邊學術單位積極合作，已有初步成效。南部院區第一棟研究大樓未來將以農業生技為發展目標，設有玻璃溫室、精密溫室等設施。並將陸續規劃與國際研究單位合作，發展下一世代尖端科技。

蔡總統致詞時表示，中研院南部院區的興建，使中研院研發能量更加延伸，也是使區域均衡的重大進展。未來可結合周邊產、官、學、研形成聚落效益，成為台灣整體經濟與創新的能量，將優先推動農業生技與循環永續的領域。

蔡總統指出，農業生技的研發成果投入產業化應用後，將可大幅提升台灣農業國際競爭力。循環永續方面，結合附近的沙崙智慧綠能科學城、南科園區，將在南台灣打造一個多元、創新、且有實戰力的綠能產業生態系；可望成為南部學術研究及產業發展重鎮，同時也是地方民眾寄予厚望的發展計畫。（編輯：黃世雅）1081125