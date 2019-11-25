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中國創新高層桃機遭攔 徐國勇：確有留置調查

最新更新：2019/11/25 17:56
內政部長徐國勇（左3）25日下午前往基隆市老爺廟覺修宮參拜，結束後受訪時證實，確實有留置中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青展開相關調查。中央社記者王朝鈺攝　108年11月25日
內政部長徐國勇（左3）25日下午前往基隆市老爺廟覺修宮參拜，結束後受訪時證實，確實有留置中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青展開相關調查。中央社記者王朝鈺攝　108年11月25日

（中央社記者王朝鈺基隆市25日電）為查察外媒報導中國間諜王立強所說情事，調查局今天在桃園機場攔下中國創新投資公司執行董事向心及替任董事龔青，2人正接受訊問。內政部長徐國勇下午證實，確實有留置調查。

徐國勇下午3時許在民主進步黨基隆市黨部主委張錦煌及多名民進黨基隆市議員陪同下，前往基隆市老爺廟覺修宮參拜，結束後接受媒體聯訪表示，檢察官已立案調查，根據刑事訴訟法「偵查不公開」規定，屬於偵查中的秘密，他不能把內容向大家說明。

徐國勇說，不過的確「有被我們留置暫時正在調查中，這是事實」，如果檢察官認為有部分可以公布，就由檢察官獨立判斷作出決定，警政署和移民署也會全力配合。

另外，香港第6屆區議會結果出爐，根據港媒統計，非建制派已在所有民選的452席次中拿下388席，席次占比為85.9%，而非建制派中以泛民派為絕大多數。建制派僅拿下59席，席次占比13%。

徐國勇表示，這就是民主的可愛，他予以尊重，民主就是人民一票一票用意志表達對政府的不滿，或是對某些事的支持，所以民主自由在台灣極其可貴，這就是民主自由最好的表現，「我們樂觀其成，用選票把人民意志表達出來」。（編輯：李錫璋）1081125

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