王立強案 外交部：願與澳洲共同對抗外來勢力

（中央社記者顧荃台北26日電）自稱是中國間諜的王立強向澳洲政府尋求政治庇護，外交部今天說，台灣樂願與澳洲、美國等理念相近國家合作，共同對抗假訊息及外來勢力，確保明年大選充分反映真實的台灣民意。

王立強向澳洲政府尋求政治庇護，並接受澳洲媒體訪問表示，在香港、台灣和澳洲從事滲透，並企圖干預選舉。

外交部發言人歐江安上午出席外交部例行記者會時，媒體詢問，政府與澳洲及理念相近國家有無就此事進行合作調查或情資交換。

歐江安回應，政府正密切注意並積極防範中國政府干預總統大選的各種可能舉動與計畫。台灣樂願與澳洲、美國等所有理念相近國家持續合作，共同對抗假訊息攻擊及各種外來勢力不當介入，避免民主程序受到干擾，以確保明年舉行的總統大選及立法委員選舉結果充分反映真實的台灣民意。

歐江安表示，台灣作為自由民主國家及印太地區的積極貢獻成員，各種防範威權體制不當滲透的因應作為都樂願與其他民主國家及印太區域成員進行討論與意見交流，會堅定維護及鞏固得來不易的民主制度，讓台灣繼續成為照亮人心的自由燈塔，讓台灣成功的民主故事做為對抗威權侵略的良善力量。

歐江安說，外交部呼籲所有理念相近國家團結一致，共同抵制並譴責任何企圖干預民主制度運作的境外勢力所策劃的不當滲透與攻擊。（編輯：郭萍英）1081126